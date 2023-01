Ellos son Forbidden Candys, los bogotanos que se tomarán el EDC de México 2020

La escena electrónica colombiana no para de sorprender e innovar en la industria a nivel mundial; este es el caso de Forbidden Candys, quienes en aras de desarrollar la escena local del EDM y el Global Bass, han creado todo un concepto visual y escénico único, entregando una experiencia más allá de los beats.

Steven lozada y Bryan Rodriguez llegarán a prender el EDC de México, el festival de música electrónica más importante de este país, el cual para esta edición espera alrededor de 330mil asistentes y contará con siete escenarios y dos Art Cars para todos los gustos musicales. Dentro del cartel se encuentran grandes leyendas del género como David Guetta, Armin Van Buuren y Tiësto.

El próximo 28 de febrero durante el EDC, los artistas harán parte del “Pepsi Silent Disco”, una activación en la que 2 Dj’s suben a tocar al mismo tiempo en el escenario en un modo “Versus”. Cada artista tiene su propia cabina y los fans pueden escuchar las mezclas por medio de audífonos inalámbricos a tres canales. Esta es una experiencia en la que los asistentes pueden sumergirse en la música de una forma diferente, permeando sus sentidos directamente y llevando la fiesta a otro nivel.

Sin embargo, el éxito de Forbidden Candys no para aquí, durante el mes de Marzo participarán en el Miami Music Week y el Medellín Music Week, como parte del line up del shocase de Meneses and Friends, junto a otros reconocidos dj’s locales como Sunministers y Dj Luisly.

La agrupación bogotana planea recorrer el mundo al ritmo del Global Bass, un género que tiene como base el Dubstep, el Future Bass e influencias del EDM y el Pop, sin olvidar las raices musicales latinas. Se llama “Global” por sus elementos folclóricos y "Bass" por el ritmo del bajo tan elemental e irresistible en la pista de baile.

Este 2020 seguro será un año de éxito para esta propuesta, lo cual asegura en éxito para las producciones de Forbidden Candys, una propuesta 100% colombiana con proyección mundial, que seguro durante el próximo fin de semana pondrá a bailar a miles de almas al ritmo del Global Bass.

