Dj Moska: "Soy muy afortunado de ser apadrinado por Tiesto"

Daniel Amézquita, más conocido como Moska, es un joven Dj y productor colombiano, que con tan solo 24 años ha logrado posicionarse como uno de los mejores de toda América Latina.

Ha pasado por grandes escenarios del mundo como Tomorrowland, Life Color, Storyland, entre otros y cuenta con la fortuna de que su carrera sea respaldada por el legendario Dj Tiesto.

Hace unos días Moska confirmó su presentación en la gira de Martin Garrix por Colombia, uno de los conciertos más esperados del año ya que se trata del Dj y productor número uno del mundo, una posición que lleva ocupando consecutivamente durante los últimos tres años.

No te pierdas esta entrevista donde revela cómo lucha día a día para darse a conocer en un género que no es el favorito en Colombia. Además, aclara que el hecho de ser Dj no lo obliga a estar de fiesta todo el día.

