El Planetario de Bogotá le rinde homenaje a Queen en marzo

El Planetario de Bogotá, escenario del Instituto Distrital de las Artes – Idartes y la Alcaldía Mayor, decidió ampliar su oferta cultural con una función exclusiva en América Latina en la que, por medio de proyectores láser, le rendirá un homenaje a la trayectoria musical de Queen.

Los amantes de la banda británica podrán disfrutar de las funciones desde el 8 de marzo, todos los jueves, viernes y sábados del mes a las 7:00 p.m.

La actividad es para mayores de 12 años (público sugerido) y tiene una duración de 50 minutos en los que la cúpula de 360 grados del domo proyecta una selección especial de doce canciones de la banda, combinando la música con un fondo de estrellas del proyector óptico mecánico.

"Por primera vez en Colombia llega un show láser de Queen, un evento lleno de magia y de luces que sorprenderá a los asistentes al máximo escenario astronómico de la ciudad. Idartes eligió esta banda teniendo en cuenta los comentarios del público del Planetario, y por eso, se realizó este show que aprovechará el sonido envolvente del domo y su cúpula de 23 metros", comenta Iván León, coordinador del Planetario de Bogotá.

El repertorio de la proyección consta de las siguientes canciones: 'Princes of the universe', 'Another one bites the dust', 'Don’t stop me now', 'Under Pressure', 'Killer Queen', 'Somebody to Love', 'Bicycle Race', 'I want to break free', 'Innuendo', 'We will rock you', 'We are the champions' y 'Bohemian Rhapsody'.

