El Be Happy Fest regresa a Bogotá para celebrar la felicidad

El Be Happy Fest, el primer festival de Colombia dedicado a la felicidad, regresa a Bogotá con su cuarta edición, tras visitar Medellín y Cali, ciudades en las que los asistentes disfrutaron de enriquecedoras historias y experiencias contadas por sus protagonistas, orientadas a la construcción de vida donde la inspiración, el alcance de metas y el logro de sueños fueron los protagonistas.

Desde su creación en 2016, el evento ha reunido a personas interesadas en reconectarse con la vida desde la felicidad en distintos ámbitos: cultura, motivación, emprendimiento. innovación, entre otros. Para Julien Roche, fundador del evento, “es un espacio de empoderamiento personal y profesional en un ambiente de amistad, donde nuestro único propósito es promover la filosofía #Olvidemonosdelmundo”. Debido al rotundo éxito, este año los organizadores esperan reunir a 50.000 asistentes en el parque de la 93, lugar elegido para realizar el evento.

Una prueba de esto son los más de 50 speakers que comparten con el público a través de conferencias y talleres. En esta oportunidad, el Be Happy Fest contará con la participación de personalidades como Alejandro Marín, la actriz Katherine Porto, el sacerdote retirado Alberto Linero, el exarquero y conferencista Óscar Córdoba, entre otros. Asimismo, se contará con diferentes paneles de discusión sobre tendencias digitales y cultura con personalidades reconocidas en estos campos como los youtubers Mario Ruiz, La Segura y los músicos Sebastián Yepes y Llane, quienes harán parte del panel musical, entre otros.



Por primera vez se abrirá un espacio para emprendedores: el Be Happy Market, un espacio en el que los pequeños empresarios y emprendedores colombianos podrán dar a conocer sus productos. De esta manera, el festival se convierte en un espacio ideal para el networking y activaciones desde una perspectiva poco convencional.

Cabe resaltar que, el Be Happy Fest fue reconocido por Marca País Procolombia como uno de los proyectos que aporta innovación y desarrollo al país, motivando al crecimiento y la proyección del mismo. En el 2020, el festival ha decidido volar por el país y destinos internacionales con la gira Fly to be Happy, que inició en noviembre del 2019 en Medellín. En el 2020 “la felicidad” llegó a Cali, se llevará próximamente a Bogotá con su evento principal, y tiene como objetivo visitar ciudades como Bucaramanga y Miami durante el primer semestre del año.

