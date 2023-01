Efemérides: Steven Spielberg y Ricardo Montaner, los protagonistas de esta fecha

Steven Spielberg, director y guionista, nació un día como hoy, pero en 1946. Es considerado como uno de los pioneros en el cine de Hollywood. Conocido por dirigir películas como ‘Tiburón’, ‘Indiana Jones’ y ‘E.T’, entre muchas otras. Según la Revista Forbes, es el cineasta con más recaudación de la historia.

El guitarrista de los The Rolling Stone, Keith Richards, nació en 1943. Además, fue compositor de canciones inéditas como ‘The Salt of the Earth’ y ‘You Got the Silver’.

Brad Pitt es considerado como uno de los hombres más atractivos del mundo, reconocido por su actuación en las películas ‘Troya’ y Sr. o Sra. Smith. Además, nació este día en 1963.

En 2016, falleció el cantante colombiano Gustavo Quintero, más conocido como “El loko”. Saltó a la fama por temas tropicales como ‘Así Empezaron Papá y Mamá’ y ‘La pelea del siglo’.

En este mismo día, pero en 1980, llegó al mundo la cantante Christina Aguilera, recordada por su romántica canción ‘Pero me acuerdo de ti'. Fue ganadora de varios Premios Grammy.

En 2012, Ricardo Montaner recibió de parte del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la nacionalidad del país. Allí Santos resaltó la calidad humana y solidaridad del artista.

