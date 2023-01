Efemérides 29 de julio: Se cumplen 54 años de la segunda película de Los Beatles

- 1965: Es el estreno de la película de los Beatles ‘Help!’, en Londres.

La comedia musical, que tiene una duración de 90 minutos, fue dirigida por Richard Lester con el guion de Marc Behm y Charles Wood, y producida po Walter Shenson. "de" Los Beatles.

La segunda película de los chicos de Liverpool es una mezcla de música, cómic, parodias del cine de James Bond, Pop Art y postal turística. Una película con Los Beatles más que de Los Beatles en la que su rodaje se llevó a cabo entre el 23 de febrero y el 12 de mayo de 1965.

Y aunque en este segundo filme Los Beatles también hacen de sí mismos, esta vez sus personalidades se desdibujan. Si en’ A Hard Day"s Night’ se diferenciaban claramente los caracteres de John, Paul, George y Ringo, aquí los cuatro actúan como una entidad conjunta y sus papeles son prácticamente intercambiables, la banda aparece como un grupo de amigos que incluso viven juntos en una común y peculiar residencia.

- 1966: Bob Dylan sufre un accidente de tránsito en su motocicleta.

El accidente que tuvo el cantante,cuando conducía su moto Triumph en las cercanías de Woodstock, lo mantiene apartado de los escenarios durante más de un año y crea una gran controversia, pues los detalles del accidente siguen siendo un misterio.

El accidente, que ocurrió a sus 25 años, fue considerado como “muy oportuno” en la vida de Dylan, ya que le permitía alejarse de las presiones que estaba viviendo en este periodo.

Año más tarde fue recordado por el mismo cantante quien aseguro:

"La rueda de atrás se bloqueó, creo. Perdí el control y me fui dando bandazos de un lado a otro. Lo siguiente que recuerdo es que me encontraba en un lugar del que nunca había oído hablar, Middletown, creo, con la cara llena de cortes, así que me quedaron algunas cicatrices, y con el cuello roto por las claras. Vi pasar ante mí toda mi vida”.

- 2003: Sale el último álbum de estudio de Celia Cruz

‘Regalo del alma’, último álbum de la cantante cubana sale a la venta en Miami – Florida - después de su muerte por cáncer cerebral el 16 de julio de 2003.

Vendiendo 24.000 copias en su primera semana, la grabación alcanzó el puesto número cuarenta en el Billboard 200 y número uno en las listas Billboard Latin Albums y Billboard Tropical Albums. Este proyectos discográfico fue galardonado con el premio Grammy Latino al ‘Mejor Álbum de Salsa’ y también recibió el Premio Grammy al ‘Mejor Disco de Salsa / Merengue’ en el 46º Grammy anual.

‘Ríe y llora’ fue uno de los éxitos de este álbum que alcanzó el número doce en la lista Billboard Latin Songs y el número diecinueve en la lista Billboard Latin Pop Songs.

