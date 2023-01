Édgar Ramírez y Ricky Martin, entre los nominados latinos de los Emmy

Ramírez y Martin fueron nominados al Emmy a mejor actor secundario de una serie limitada o película televisiva por sus papeles en "American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace".

Ramírez dio vida a Gianni Versace, mientras que Martin encarnó a Antonio D'Amico, pareja del diseñador.

No fue la única alegría latina para "American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace", ya que la española Penélope Cruz será candidata al Emmy a la mejor actriz secundaria de serie limitada o película televisiva por su interpretación de Donatella Versace en esta producción de Ryan Murphy.

Édgar Ramírez y Ricky Martin tendrán un rival latino en su categoría ya que el colombiano John Leguizamo será candidato también por "Waco".

Por otro lado, el polifacético artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda será candidato al Emmy como mejor actor invitado de una comedia por su participación en "Curb Your Enthusiasm".

Y Alexis Bledel, actriz estadounidense cuya familia tiene raíces en Argentina y México, optará al Emmy a mejor actriz secundaria de una serie dramática por "The Handmaid's Tale".

Por último, el español Antonio Banderas fue nominado al mejor actor de una serie limitada o película televisiva por su interpretación del pintor Pablo Picasso en "Genius: Picasso".

La 70 edición de los Emmy se celebrará el próximo 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Por: EFE

