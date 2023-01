Disney prepara una nueva versión de la película 'Lilo & Stitch'

Disney está trabajando en una nueva versión de la cinta animada "Lilo & Stitch" (2002), que en esta ocasión combinará acción real con efectos digitales creados por ordenador, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Mike Van Waes se encargará del guion de esta cinta todavía sin director y en la que Dan Lin y Jonathan Eirich figurarán como productores.

Dirigida y escrita por Dean DeBlois y Chris Sanders, la película original de "Lilo & Stitch" narraba la tierna amistad entre una niña hawaiana y un alienígena con forma de perro.

Este largometraje recaudó 273 millones de dólares en todo el mundo, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Por el momento no se sabe si la nueva "Lilo & Stitch" se estrenará en los cines o en el servicio de "streaming" (emisión en línea) que lanzará Disney el próximo año.

El "remake" de "Lilo & Stitch" encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar películas de su catálogo, un movimiento que le dio muy buenos resultados en taquilla con los filmes "Alice in Wonderland" (2010), "Cinderella" (2015), "The Jungle Book" (2016) o "Beauty and the Beast" (2017).

El estudio tiene en cartera otros proyectos similares como "Lion King", del cineasta Jon Favreau; "Aladdin", con Guy Ritchie como realizador; o "Dumbo", del director Tim Burton.

Por: EFE

