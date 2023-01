¡Disfrazada de gramófono! Así llegó Andrea Echeverry a la ceremonia de los Grammy

Andrea Echeverry causó sensación en los premios Grammy desde su llegada a la alfombra roja.

La artista colombiana arribó a la ceremonia con un traje color dorado en forma de gramófono, causando todo tipo de comentarios en redes sociales.

Sin duda, la cantante se convirtió en el centro de atención, no solo de los asistentes, sino de sus fans. Aunque algunos la defendieron, otros no pasaron por alto su particular atuendo.

Ya quisiera cualquiera de las que critica en Twitter escondida detrás de un teclado, tener el 1% de la personalidad y determinación que tiene Andrea Echeverri. — Cristina Mendoza (@La_Resucitada) February 11, 2019





Ee están burlando de Andrea Echeverri por su vestuario en unos Grammy a los que está nominada, ustedes, desde su mediocridad y nulos méritos para llegarle a ella siquiera a los talones. — Ménade 🏺 (@Punkecit0) February 10, 2019

No sé ustedes, pero a mí me daría pena ser Andrea Echeverri. — lorenzo 🌈 (@La_azaro) February 11, 2019





Yo solo espero que si entrevistan a Andrea Echeverri y le preguntan de donde proviene diga que de Columbia. ¡Dios santo! Uno debe medirse en su vestimenta y en la noche más importante para la industria musical, uno no puede llegar disfrazado de condón dorado. ¡Terrible! #GRAMMYs pic.twitter.com/oTbcknBLct — ALEXS (@alexsgreatmind) February 11, 2019

Aterciopelados estuvo nominado en la categoría ‘Mejor álbum latino rock, urbano o alternativo’ junto a Monsieur Periné, con 'Encanto Tropical'; Orishas, con 'Gourmet'; Zoé, con 'Aztlán'; y los puertorriqueños de Coastcity, con su disco homónimo.

La estatuilla dorada no fue para los colombianos en esta oportunidad. Zoé se llevó el premio por su disco ‘Aztlán’.

