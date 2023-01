Director de ‘Bohemian Rhapsody' niega acusaciones de abuso sexual

Bryan Singer , de 53 años, tachó de "difamador y homófobo" el artículo publicado el miércoles con testimonios de cuatro hombres que dijeron haber tenido sexo con el cineasta, dos de los cuales aseguraron haberlo hecho en 1997 cuando tenían 15 y 17 años.

Uno de los acusadores lo describió como un "depredador" que proporcionaba drogas y alcohol a sus víctimas antes abusar de ellas.

El también director de cuatro exitosas películas de la franquicia "X-Men" y de "Superman Returns" negó las acusaciones, asegurando que la publicación busca "mancillar" su reputación y perjudicar las opciones de su película sobre la vida de Freddie Mercury y Queen en los premios Oscar, en los que tiene cinco nominaciones, incluida mejor película.

"La última vez que escribí sobre este tema, la revista Esquire estaba a punto de publicar un artículo escrito por un periodista homófobo que ha estado extrañamente obsesionado conmigo desde 1997", aseguró en un comunicado enviado por su abogado a la AFP.

"Después de cuidadosos controles y ante la falta de fuentes creíbles, Esquire optó por no publicar esta venganza periodística", añadió. "Eso no impidió que el autor lo vendiera a The Atlantic".

Los autores del artículo, Alex French y Maximillian Potter, explicaron en Twitter que el artículo se publicó en The Atlantic porque fue rechazado por los ejecutivos de Hearst, propietaria de Esquire, por razones desconocidas. AFP

