Descubre las canciones que Radiohead tocará en Colombia, según la posibilidad matemática

Para sacar tal conclusión, el fanático de Radiohead hizo una tabla en donde detalló el listado de canciones que se tocaron en los conciertos previos, en los diferentes países de Latinoamérica por donde ha pasado la agrupación británica.

Cabe señalar que antes de su llegada a Colombia, Thom Yorke y su combo estuvieron en Chile, Argentina, Perú e hicieron dos toques en Brasil (en Río y en Sao Paulo). De manera que se contempló este panorama y se alcanzaron conclusiones con un alto grado de acierto.

¿Cuáles serán las canciones que seguramente tocarán?

Serían once canciones con el 100 % de probabilidades: 'Bloom', 'Bodysnatchers', 'Daydreaming', 'Eveerything in Its Right Place', 'Ful Stop', 'Idioteque', 'Myxomatosis', 'Nude', 'Panaroid Android', ‘Pyramid Song' y 'Weir Fishes/Arpeggi'.

¿Cuáles canciones muy probablemente tocarán?

Con un 80 % de probabilidades, serían seis canciones las que tocarían: '15 Step', '2 + 2 = 5', 'All I Need', 'Exit Music', 'Let Down' y 'The Numbers'.

¿Qué canciones tal vez tocarán?

Existe un 60 % de probabilidades de que toquen once canciones: 'Feral', 'Karma Police', 'Reckoner', ‘Street Spirit', 'The National Anthem', 'Fake Plastic Trees', 'Identikit', 'Lotus Flower', 'No Surpirses', 'Present Tense' y 'There There'.

Y con un 40 % aparece una de las canciones más recordadas: 'Creep', 'Desert Island Disk', 'I Might Be Wrong', 'Lucky', 'Where I End and You Begin', 'My Iron Lung', 'The Gloaming' y 'You and Whose Army?'.

¿Qué canciones muy probablemente no toquen?

Para que esto ocurra habrá que tener mucha suerte y los temas elegidos serán cuatro, con un 20 % de posibilidad: 'Airbag', 'Climbing Up the Walls', 'The Bends' y True Love Waits'.

Es importante resaltar que uno de los éxitos que tiene cero por ciento de probabilidades es High and Dry.

¿Qué tal está el posible 'setlist'?, ¿cuál es la canción que más te gustaría escuchar?

