Derroche de sensualidad: así llegaron los famosos a la alfombra roja de los Oscar

Los famosos se robaron las miradas en la alfombra roja de los premios Oscar, los cuales reconocen la excelencia en la industria cinematográfica.

El presentador de esta versión será nuevamente Jimmy Kimmel, protagonista y salvador del momento en que Warren Beatty anunció por error a La La Land como ganadora a Mejor Película, cuando en realidad era Moonlight.

Publicidad

The Shape of Water del mexicano Guillermo del Toro se convirtió en la producción favorita con 13 nominaciones destacando Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Película, entre otros. Le siguen la producción de Christopher Nolan, Dunkirk con ocho postulaciones y Blade Runner 2049, Star Wars: Los últimos Jedi y Phantom Thread con siete cada una. Three Billboards, outside Ebbing, Missouri y Darkest Hour estarán presentes en seis categorías.

Las producciones que competirán por el máximo reconocimiento en la categoría de mejor película son Call me by your name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water y Three Billboards, outside Ebbing, Missouri.

Mira también: ¡Qué vergüenza! Estos son los errores más célebres ante millones de espectadores