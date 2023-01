Dead Can Dance llega a Colombia por primera vez con su gira 'A Celebration Life & Works'

El grupo británico - australiano Dead Can Dance anunció su gira mundial "A Celebration – Life & Works 1980-2020" en la que incluye por primera vez a Colombia para traer lo mejor de su repertorio al Teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá, el próximo 19 de mayo del 2020.

Dead Can Dance nació en 1980 y en la actualidad está conformado como un dúo por Brendan Perry y Lisa Gerrard, su estilo musical recorre varios géneros entre los que se destacan el rock alternativo, dream pop, post punk, rock gótico entre muchos otros.

Publicidad

En esta ocasión la banda ha preparado lo mejor de sus obras como The Host Of Serapahim, The Carnival Is Over y Yulunha, junto a canciones de su trabajo discográfico más reciente titulado Dionysus el cual fue lanzado en el 2018.

Entradas a la venta en Tuboleta.

Publicidad



Mira también: