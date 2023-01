'De Parche' con Don Tetto hablando del Día de Rock Colombia

Más de 30 bandas le darán vida a la segunda edición del Día de Rock Colombia, el festival que convoca las mejores agrupaciones de nuestro país en un mismo escenario.

El próximo sábado 15 de septiembre los asistentes podrán disfrutar de más de 13 horas continuas de música en vivo confirmando que el rock hecho en nuestro país no está muerto.

Publicidad

Te puede interesar: Diccionario del rock: una guía para entender su terminología.

El evento contará con dos tarimas, zona de comidas, zonas de emprendimiento y de experiencias para todos los gustos.

La Pestilencia, Kronos, Poligamia, Grito, Superlitio, La Doble A, The Mills, Don Tetto, V For Volume, I.R.A, Nepentes, La Derecha, Koyi K Utho, Telebit, Rocka, Seis Peatones, Pirañas, Popcorn, Revolver Plateado, Los Mackenzy, Oh’laville, K-93, Alfonso Espriella, Skampida, Chite, No Soy Un Robot, La Sociedad de la Sombrilla, Chimo Psicodélico, Hackmed y Sixtered Vale harán parte de esta fiesta musical.

El Día de Rock Colombia le apuesta a visibilizar lo mejor del rock hecho en nuestro país y busca ser un espacio de impulso y promoción de este género.

Publicidad

Mira también: