Datos que debes conocer de Justin Bieber antes de su concierto en Colombia

Han pasado ya tres años desde la visita del cantante a Colombia. En este tiempo su carrera musical ha sido imparable y el artista ha crecido a pasos agigantados en la industria.

Justin Bieber es, sin duda, uno de los referentes más importantes del género pop en el mundo y su álbum Purpose, que da nombre a la gira con la que llegará a Colombia el próximo 12 de abril, ha sobrepasado todas las expectativas desde su lanzamiento en 2015.

Los éxitos 'Sorry' y 'What Do You Mean?' de 'Purpose' lo llevaron al #1 en Billboard en todos los formatos: radios, ventas físicas y streaming basado en el número 1 Hot 100 de la semana. Con ellos vendió más de 330 mil unidades digitales en los Estados Unidos en su primera semana convirtiéndose en uno de los mejores álbumes de su carrera. Continuando con este camino de éxitos con 'The Feeling' y 'Love Yourself' con la colaboración del artista Halsey y el último fue una colaboración de co-escritura con el artista Ed Sheeran.

Luego de presentarse en escenarios como Brooklyn's Barclays Center, Los Angeles' STAPLES Center, Chicago's Allstate Arena and Toronto's Air Canada Centre y visitar países como Reino Unido, Alemania y España, el tour llegará a Bogotá en el mejor momento de su carrera garantizando un inolvidable o impredecible presentación.

Antes de su llegada a Colombia, por segunda vez, el próximo miércoles 12 de abril en el estadio el Campin de Bogotá; realizamos una lista de datos y curiosidades que debes conocer del artista canadiense. ¡Disfrútalos!

1. Justin se rapó el pelo a los 12 años para solidarizarse con un amigo que sufría cáncer.

2. A Justin le gusta tocar y sentir las manos de sus fans en los conciertos, pero odia que lo agarren.

3. Bieber ha tomado clases de español en los últimos años para sus giras por países de habla hispana.

4. Justin sabe silbar por la nariz.

5. En la familia Bieber, todos son 'JB': Jeremy Bieber, Justin Bieber, Jasmine Bieber y Jason Bieber.

6. Su amor platónico es la cantante Beyoncé.

7. Justin Bieber es claustrofóbico y le tiene pavor a los ascensores.

8. Hasta el día de hoy, Justin cuenta con cuatro producciones musicales de estudio, dos libros biográficos y un largometraje documental de su ascenso a la fama, además de haber realizado ya tres giras internacionales.

9. La canción favorita que escribió por sí mismo es: 'Down to Earth'.

10. El ídolo musical del cantante es el Rey del Pop Michael Jackson.

11. Bieber nunca asistió a clases de canto.

12. El cantante es catalogado como una de las 10 estrellas de YouTube de la década.

13. El canadiense sabe tocar la guitarra, trompeta, piano y batería.

14. Él se refiere a todas sus fans como sus novias.

15. El 19 de junio se celebra el Día de Justin Bieber.

16. Si no fuera cantante, le gustaría ser arquitecto.

17. La palabra 'never' ('nunca') es pronunciada 73 veces en la canción 'Never Say Never' ('Nunca digas nunca').

18. Una pesadilla provocó su odio a los gatos. En su sueño, uno de estos animales se lo comía.

19. Justin tiene más de 20 tatuajes en su cuerpo y se ha declarado adicto a ellos.

20. Justin tiene 60 menciones por segundo en Twitter, aunque no esté activo en esa red social.

