Daddy Yankee dedica nominación a Latin Grammy a mujeres con cáncer de seno

El artista puertorriqueño Daddy Yankee dedicó su nominación al Latin Grammy, en la categoría de Mejor Fusión/Interpretación Urbana por el sencillo "Yo Contra Ti", a las mujeres que luchan contra el cáncer de seno.

El cantante, que en ese sencillo está acompañando con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, informó hoy a través de un comunicado que la dedicación va también en apoyo a la organización Susan G. Komen Puerto Rico, la filial en la isla de una organización internacional que lucha para la concienciación contra el cáncer de seno.

"Buscando ser un motivador 'Yo Contra Ti' se convirtió en una de las canciones más importantes de mi carrera. 'Yo Contra Ti' se ha convertido a través de la música en una medicina espiritual y mental. Nuestro propósito siempre ha sido inspirar y que sea un himno para las guerreras que batallan en la lucha contra el cáncer", expresó el artista.

La canción ejecutada por Daddy Yankee y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Ángel Peña, fue inspirada en las historias de cinco sobrevivientes de cáncer de mama, con quienes el cantautor se reunió personalmente.

Por su parte, Amarilis Reyes, directora ejecutiva de Susan G. Komen Puerto Rico, agradeció el apoyo de Daddy Yankee al concienciar de una forma creativa y contagiosa a la sociedad sobre la importancia de un diagnóstico a tiempo, fomentar una vida saludable y darle apoyo a estas pacientes.

"Es la primera vez que un tema en apoyo a una entidad sin fines de lucro es nominado para un Latin Grammy. Nos enorgullece que el artista Daddy Yankee enaltezca el mensaje de concienciación sobre el cáncer de seno que representa a nuestra organización desde un principio", añadió Reyes.

El video del tema, concepto creado por la agencia de publicidad J. Walter Thompson Puerto Rico, obtuvo más 14 millones de vistas en YouTube y, hasta el momento, el sencillo recibió seis premios internacionales: Premios El Sol, SME Digital Awards, Radio Mercury Awards, Premios Cúspide, The One Show y Cannes Lions International Festival of Creativity.

"Yo Contra Ti" se puede adquirir en todas plataformas digitales a un costo de 1,99 dólares, cuya recaudación irá destinada a la organización Susan G. Komen Puerto Rico.

Por: EFE

