"Come Together", el tema de los Beatles que coronó las listas hace 50 años

La canción "Come Together" de los Beatles está de aniversario. Hace 50 años escaló hasta colocarse como número uno de las listas estadounidenses durante 16 semanas y se coló en el top 10 del Reino Unido, el mayor hito de una melodía que no se apaga.

La fascinación del público no ha dejado que se desvanezca el tema, que tuvo el privilegio de abrir la cara A del último disco del cuarteto de Liverpool, "Abbey Road", grabado en los estudios londinenses con el mismo nombre en el verano de 1969.

Tras la tensa y problemática grabación de su proyecto anterior, "Let it Be", el grupo decidió darse un tiempo antes de retomar la realización del disco producido por George Martin que acabó siendo su epitafio.

Durante ese paréntesis que se tomó la banda, John Lennon comenzó a preparar algunas de sus primeras canciones en solitario, entre las que estaría la letra de este himno de los Fab Four.

Escrita originalmente a petición del psicólogo estadounidense Timothey Leary para su campaña como gobernador de California, la canción acabó en un destino muy diferente cuando el aspirante fue apartado de la carrera política por problemas legales.

Leary, defensor del LSD como una droga terapéutica en el campo de la psiquiatría, quedó fuera de la pugna contra Ronald Reagan tras ser acusado por posesión de marihuana.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr volvieron a los estudios en el verano de 1969 y fue entonces cuando el primero rescató la letra de "Come Together"

En el reencuentro del grupo, la letra se completó con la instrumentalización con McCartney al bajo, George Harrison como guitarra líder, y Ringo Star con la batería.

Para su escritura, Lennon se inspiró abiertamente en uno de sus cantantes favoritos Chuck Berry, concretamente en su tema "You Can"t Catch Me", de la cual mantuvo algunas líneas.

Así fue cómo "Come Together" acabó siendo objeto de una demanda de plagio en 1973 por parte de la editora de Chuck Berry en contra del beattle.

También fue polémica la censura temporal que sufrió por parte de la BBC no por tener relación con las drogas psicodélicas ni por las referencias sexuales de su título, sino por su mención a la marca Coca Cola.

El tema, concebido como un himno generacional en pro de la legalización del LSD, llegó en un momento en el que los movimientos y manifestaciones contra la guerra de Vietnam y el racismo proliferaban en Estados Unidos.

"Me gustó la cara A, pero nunca me gustó el estilo "pop ópera" de la otra parte. Creo que es basura porque era simplemente trozos de canción que se juntaron", dijo Lennon sobre "Abbey Road" en una entrevista publicada en 1971 en "Rolling Stone".

""Come Togeher" está bien, eso es todo lo que recuerdo. Esa era mi canción", añadió.

La canción ha sido versionada en decenas de ocasiones por artistas como Tina Turner, Red Hot Chilli Peppers o Elton John.

Por: EFE

