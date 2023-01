CNCO cautiva a sus seguidores con el videoclip de su nuevo sencillo 'Mamita'

CNCO presentó a nivel mundial el video de su nuevo sencillo musical "Mamita", donde captura toda la belleza del Ecuador al mejor ritmo de pop latino.

El video ya cuenta con más de 500 mil visualizaciones y 160 mil "Me gusta", arranca con el aterrizaje de los jóvenes músicos al aeropuerto Tababela, al salir un grupo de fans los recibe con gritos y aplausos de emoción.

Mientras los integrantes cantan y bailan, las imágenes de la Reserva Ecológica Antisana y locaciones como el Palacio de Cristal y el Centro Histórico de Quito, se aprecian con detalle.

En Twitter la agrupación le preguntó a sus seguidores sobre qué piensan del nuevo video. De inmediato, los usuarios hicieron comentarios positivos de la canción que intenta promocionar a Quito y sus alrededores.

La respuesta de sus seguidores no tardo “Esta buenísimo lo amo, no paro de vero”, “Solo quiero decir ¡Qué bonito es Ecuador!”,” Me encantó” son algunos de los comentarios

