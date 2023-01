'Venom: Carnage liberado’: ¡Por fin estrenó su trailer oficial!

Ya está disponible el trailer oficial de ‘Venom’, una de las película más esperadas por los fanáticos de Marvel . Aunqué se esperaba que la cinta llegara a las salas de cine en el 2020, debido a la pandemia del coronavirus no fue posible posponiendo su lanzamiento varias veces, pero ahora parece oficial, ya que la productora Sony Pictures publicó junto a su avance la fecha oficial de estreno.

‘Venom: Let There Be Carnage’, traducida al español como ‘Venom: Carnage liberado’. Estará disponible a nivel mundial el 24 de septiembre.

La secuela contará la historia del villano interpretado por Tom Hardy, que se disputará en una guerra contra el “Carnage” que tendrá bajo su poder al asesino Cletus.

La película es dirigida por Andy Serkis, y cuenta con actores y actrices como: Michelle williams, Naomi Harris, Reid Scott, Stephen Graham y Woody Harrelson.

Mira el trailer aquí: