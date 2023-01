Universal revela detalles inéditos de 'Rápido y furioso 9' y otros estrenos para 2019

La potente voz de Jennifer Hudson los hipnotizó a todos: su interpretación de "Memory" fue la introducción perfecta a la versión cinematográfica de "Cats" que Universal tiene preparada para finales de este año.

Es una de las muchas películas que el tradicional estudio de Hollywood presentó en CinemaCon, que incluye a Octavia Spencer en su debut en el género de terror y la novena película de la franquicia "Rápido y furioso".

Explosiones, peleas épicas, balas y, obvio, autos, muchos autos en piruetas que nadie creería posible fuera de este universo, son protagonizados por Dwayne Johnson y Jason Statham.

En "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ("Rápido y furioso: Hobbs & Shaw"), "The Rock" hace también un homenaje a sus raíces de Samoa.

"Estoy muy orgulloso de mostrar mi cultura", dijo Johnson, orgulloso de liderar en la película un Manu Siva Tau, una danza de guerra samoana. "Es un llamado a nuestros ancestros", siguió. "Es la primera vez que Samoa se muestra en una película".

El villano en esta cinta es Idris Elba, descrito como un "Superman negro", y quien también protagoniza "Cats" en el papel de Macavity.

El musical, dirigido por el ganador del premio de la Academia Tom Hooper, cuenta entre sus créditos con estrellas como las también oscarizadas Judi Dench y Hudson, así como Rebel Wilson, Ian McKellen, Judi Dench, James Corden y Taylor Swift.

- ¿De fiesta con Octavia Spencer? -

La ganadora del Óscar Octavia Spencer debuta en el género de terror con "Ma", que, según relató, "muestra cómo los efectos del bullying en la infancia pueden durar por mucho y cuanto tiempo una revancha puede esperar".

"Fue fantástico hacer un thriller como "Ma" y tener mi primer papel protagónico en solitario con mi mejor amigo en la dirección", siguió la actriz en referencia a Tate Taylor, que bromeó diciendo que, basado en sus siete años como compañero de piso de la actriz, este rol es "lo más cercano que ha interpretado a su verdadero ser".

Universal destacó también el éxito de otra cinta de terror estrenada el 22 de marzo: "Nosotros", de Jordan Peele y protagonizada por Lupita Nyong"o y Winston Duke como una pareja que debe enfrentarse a sus dobles malvados.

El estudio celebró además el Óscar que ganó con "Green Book" e "Infiltrados en el KKKlan" de Spike Lee.

Estrena también este año el drama/thriller "Queen & Slim", que sigue a una pareja negra (Daniel Kaluuya y Slim Jodie Turner?Smith) que mata a un policía blanco en defensa propia y se ven obligada a huir.

"Es arte de protesta", dijo la guionista Lena Waithe. "Es un filme no hecho para dar respuestas sino para hacer preguntas".

- Vuelve la familia Crawly -

Entre los estrenos previstos para este año, destaca "Downton Abby", en el que la familia Crawly llega a la gran pantalla y que se centra en la visita del rey y la reina de Inglaterra al caserón de esta familia aristocrática en 1927.

También "The Last Christmas", escrita por la ganadora de dos Óscares Emma Thompson, que está en el elenco junto a Emilia Clarke, de "Game Of Thrones", y Michelle Yeoh, de "Locamente millonarios".

Clarke "está ocupada atendiendo a sus dragones", bromeó Yeoh.

La comedia romántica, que se estrena, claro, en Navidad, está inspirada en la canción homónima de George Michael, que la actriz admitió no le gustaba.

"Yesterday" es otro de los proyectos que trae Universal: ¿qué pasaría si por un apagón todo el mundo, menos usted, olvida las grandes canciones de la historia? En esta película, un hombre en esa situación asume la autoría de los éxitos de los Beatles.

Es protagonizada por Himesh Patel, que el miércoles regaló una versión del clásico escrito por Paul McCartney.

El menú de Universal incluye otras comedias, películas familiares y animadas como "La vida secreta de tus mascotas 2", presentada por Tiffany Haddish y Kevin Hart, que tuvo algunos problemas con el conejito que llevó al escenario y quería escapar.

"Mi pecho está sangrando", bromeó el comediante, que renunció a ser anfitrión del Óscar de este año tras una polémica con unos tuits homofóbicos años atrás.

"Pets 2" fue además el debut de Harrison Ford en la animación.

