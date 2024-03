Ryan Gosling rompe esquemas en los Premios Oscar 2024: Slash toca en 'I'm just Ken'

Los Premios Oscar 2024 fueron elegidos por Ryan Gosling para ser el lugar ideal para hacer una única presentación en vivo, o por lo menos hasta el momento eso es lo que se conoce, de la canción 'I'm just Ken', con la cual maravilló a millones de personas alrededor del mundo, que se encargaron de hacer de esta una tendencia y un concepto.

Una de las películas más importantes y con mayor impacto en la sociedad de 2023 fue 'Barbie', ya que la que parecía ser una historia superficial de la muñeca más relevante del mundo, terminó siendo un poderoso mensaje para enaltecer a la mujer y una crítica al machismo, la cual dividió opiniones, pero que fue abrazada por este género, que se identificó con lo allí plasmado.

Te puede interesar: John Cena presenta una categoría de los Premios Oscar 2024 desnudo: ¡así fue su aparición!

Cabe destacar que 'Barbie' no solo llegó a las mujeres, sino también a los hombres, quienes se identificaron con la sensibilidad y la forma de expresarse del personaje de Ken, por lo cual ellos se convirtieron en los encargados de darle un eco a la canción 'I'm just Ken' para demostrar que la masculinidad frágil no era algo que los representara, haciendo de esto una tendencia en redes.

Presentación de Ryan Gosling en los Premios Oscar 2024

Como uno de los momentos más aclamados por los fanáticos del cine, los espectadores de 'Barbie' y los amantes de los Premios Oscar, Ryan Gosling sale al escenario para brillar con su presentación de 'I'm just Ken'.

Publicidad

Este show empieza con el actor cantándole al oído a Margot Robbie mientras que está sentado detrás de ella, quien está envuelta en risas, sin embargo, tal y como en el largometraje, él mantiene la seriedad del caso.

Conoce más: 'La sociedad de la nieve': Estos son los representantes que asisten a los Premios Oscar 2024

Ryan Gosling está vestido completamente con un traje fucsia lleno de brillantes, guantes rosados y utiliza las icónicas gafas negras de Ken durante la película 'Barbie', las cuales sin duda se convirtieron en un concepto para los fanáticos de la cinta.

¡Hicieron sentir la KENERGY!



RYAN GOSLING, 65 bailarines, los Ken secundarios y hasta Slash interpretando I'M JUST KEN de BARBIE.



Qué momento para estar viva. #Oscarspic.twitter.com/AGqsDJVFr9 — Carla ❁ (@shannonlada) March 11, 2024

Publicidad

Si hablamos del escenario, este está también bajo el color rosado típico de la famosa muñeca y tiene unas escaleras, donde lo están esperando sus compañeros de esta puesta en escena, quienes están todos de traje negro. Allí el actor sigue con su interpretación.

En este punto, Simu Liu, Scott Evans y Kingsley Ben-Adir, entre otros, hacen su aparición en la tarima para acompañarlo con la coreografía. Ryan Gosling sigue su canto al pararse y cantar con un micrófono con base para romper algunas tablas con las cuales se practica karate.

Lee también: Premios Oscar 2024: Estos son los atuendos más criticados de la alfombra roja de la ceremonia

No obstante, uno de los momentos más Ken es cuando cargan al actor para que aparezca las caras de la primera Barbie de la historia. Para sumarle más emoción a esto, Slash aparece tocando la guitarra electrica y comprueba que la 'Kenergy' sí es real.

Para finalizar, Ryan Gosling remata su presentación al besar el collar con la E que representa a su esposa Eva Longoria.

Publicidad

Presentación de Billie Eilish en los Premios Oscar 2024

Ryan Gosling no es el único de la banda sonora de 'Barbie' que presenta uno de los temas musicales de esta aclamada película, dado que Billie Eilish fue la encargada de abrir estos espectáculos de las canciones en esta ceremonia de la edición número 96 de los Premios Oscar.

La artista interpretó 'What I was made for?', con la cual la impregnó una gran emotividad a su voz y se robó la atención de todos los presentes, quienes se conectaron con el sentimentalismo de esta letra y se reconectaron con el mensaje transmitido desde las escenas de la cinta.

Lo de Billie Eilish es de otro planeta #Oscars pic.twitter.com/HAh4xxmlBg — David (@MrDavidMonteith) March 11, 2024