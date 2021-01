No te pierdas los Critics Choice Super Awards 2021: "los premios para lo que la gente sí ve"

La primera edición de los Critics Choice Super Awards hace su estreno en la temporada de premiaciones con un reconocimiento a aquellos géneros olvidados en las principales ceremonias de la industria. Las películas y series sobre superhéroes, acción, fantasía, terror, ciencia ficción y animación destacarán a las mejores producciones y talentos en cine y televisión en una gala que será transmitida en exclusivo por TNT (español) y TNT Series (idioma original), el domingo 10 de enero, a las 20.00 (COL) horas.

Entre las principales candidatas para el rubro de cine aparece Palm Springs (Hulu y NEON) con un total de cinco nominaciones, que incluyen Mejor Película de Ciencia Ficción / Fantasía, Mejor Actor (Andy Samberg y JK Simmons) para la misma categoría, Mejor Actriz (Cristin Milioti) y Mejor Villano (JK Simmons). También destacan, con cuatro nominaciones, Birds of Prey (Warner Bros.), Freaky (Universal), Onward (Disney+), Sonic the Hedgehog (Paramount), The Hunt (Universal), The Old Guard (Netflix)y The Willoughbys (Netflix).

En la categoría de televisión, Lovecraft Country es la principal aspirante con seis postulaciones, que incluyen Mejor Serie de Terror, Mejor Actor (Michael K. Williams y Jonathan Majors), Mejor Actriz (Wunmi Mosaku y Jurnee Smollett) y Mejor Villano (Abbey Lee). La serie The Boys, le sigue con cinco opciones.

Además, la organización de los Critics Choice Super Awards entregará el premio Legacy a la franquicia Star Trek, que cumple 55 años, y que será recibido por Patrick Stewart y Sonequa Martin-Green. El reconocimiento celebra el impacto cultural de esta producción durante décadas y que le ha permitido atraer y aumentar su base de fanáticos leales con nuevas historias y personajes.

