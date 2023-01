Localizan en Japón un corto perdido del antecesor de Mickey Mouse de Disney

Uno de los cortometrajes perdidos de Walt Disney protagonizado por Oswald, el conejo afortunado, antecesor de Mickey Mouse, ha sido localizado en Japón en manos de un historiador de la animación que lo compró hace décadas sin conocer entonces su valor.

Yasushi Watanabe, de 84 años, adquirió el corto, titulado "Neck 'n' Neck" (1928) en la ciudad de Osaka (oeste) cuando cursaba secundaria y durante décadas no fue consciente de su valor histórico.

"Como he sido seguidor de Disney durante muchos años estoy feliz de haber podido desempeñar un papel" en el descubrimiento, dijo el japonés al diario japonés Asahi, que publicó el hallazgo en exclusiva este miércoles.

Watanabe, experiodista aficionado a la animación, ha escrito varios libros sobre la historia del "anime" japonés e impartido cursos universitarios sobre la materia, aunque su verdadera obsesión es el trabajo de Disney.

El historiador leyó en el libro de 2017 "Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons" ("Oswald el conejo afortunado: la búsqueda de los dibujos animados perdidos de Disney"), de Dave Bossert, que siete de los 26 cortos de Oswald estaban desaparecidos.

Entonces empezó a sospechar que el corto que adquirió podría ser uno de ellos y decidió ponerse en contacto con el Asahi para confirmar con Bossert, productor en Disney durante años, y los Archivos de Walt Disney en EE.UU. su autenticidad.

"Estamos absolutamente encantados de saber que existe una copia de la película perdida", dijo en declaraciones al Asahi la directora de los Archivos, Becky Cline, mientras Bossert tildó el hallazgo como "muy emocionante" y mostró su deseo de proyectarlo en Los Ángeles (EEUU) ante un grupo de estudiantes de animación.

El libro de Bossert también llevó a la localización de un fragmento de 50 segundos de "Neck 'n' Neck" en formato 35 milímetros en el Toy Film Museum de Kioto, en el centro del país asiático.

La copia de Watanabe se encuentra actualmente en el archivo cinematográfico Planet Film Archive de Kobe (oeste).

El cortometraje original de "Neck 'n' Neck" dura cinco minutos, pero se redujo a dos para reproductores domésticos y se vendió al público en formato de película de 16 milímetros.

En la versión corta, un policía canino en motocicleta persigue a Oswald y su novia Ortensia durante una cita en un automóvil.

Walt Disney ideó a Oswald en 1927, su primera creación totalmente animada y nacida para convertirse en insignia de la compañía, pero un fallido acuerdo comercial lo llevó a perder los derechos sobre el personaje y diseñar uno nuevo, Mickey Mouse, que celebra este 2018 el 90 aniversario de su concepción.

Por: EFE

