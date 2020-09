J Balvin estrenará el documental ‘The Boy from Medellín’ sobre su vida y carrera

View this post on Instagram

"Representar a mi país, mi ciudad y la cultura latina a nivel mundial ha sido unos de mis sueños y me siento muy orgulloso de ser un hijo de Medellín. Tuve el privilegió de poder contar mi historia de esta manera y trabajar con @mheineman en este proyecto. Gracias a Amazon por asegurarse de que esta historia se pueda ver en todo el mundo ". @primevideolat @amazonstudios