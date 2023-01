Iván Marín llega a la pantalla grande con 'Feo pero sabroso'

"Feo pero sabroso" es otra producción de Take one productions y se hizo bajo la dirección de Fernando Ayllón.

La película cuenta la historia de un hombre muy feo, que logra enamorar a una mujer hermosa, pero como no todo es color de rosa, la familia de la novia se opone rotundamente a su relación, no solo por la apariencia física del novio sino porque no es de la clase alta del país.

Publicidad

Aunque Mark (Iván Marín), es tan feo que puede matar de un susto al "chupacabras", la bella Laura (Lina Cardona) lo ama sin condiciones y acepta su propuesta de matrimonio con un absoluto y contundente "sí" poniendo a prueba el famoso dicho que dice que "el que come feo, se le sube las defensas".

Además, esta película es familiar y también contiene un mensaje con el que se pretende cambiar los estigmas sociales que muchas veces tiene la gente, resaltando la importancia de la calidad humana por encima del dinero y de la belleza física.

Mira también:

Publicidad