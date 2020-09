¡Imperdible! Llega un ciclo de películas de Charles Chaplin a Cineco/Plus

View this post on Instagram

El cineasta del mundo regresa: #CharlieChaplin nos cautiva con 10 comedias imperdibles. El genio del cine, ganador de 3 Premios Oscar, sigue vivo gracias a su patrimonio fílmico, un legado audiovisual restaurado para las nuevas generaciones en www.cinecoplus.com En esta colección esencial para los amantes del cine, podrá disfrutar de una historia de amor en #UnaMujerDeParís; de un espectáculo singular en #ElCirco; del hito histórico de #ElGranDictador; de tres icónicos cortos reunidos en #RevistaChaplin; ver cómo un chico y un vagabundo son la familia perfecta en #ElNiño; un obrero que falla en todo menos en el amor, en Tiempos Modernos; un soberano venido a menos en #UnReyEnNuevaYork; Chaplin junto a Buster Keaton, dos geniales irreverentes, en #Candilejas; podrá vivir el amor que hizo llorar a Einstein en #LucesDeLaCiudad; descubrir las críticas al frenesí tecnológico en #TiemposModernos; y conocer un mujeriego letal en #MonsieurVerdoux. El acceso a este contenido se encuentra limitado en el tiempo. Bajo la modalidad de “compra” y “renta", el usuario solo podrá disfrutarlo hasta el 16 de diciembre de 2020