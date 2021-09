'Encanto’: se conocen más detalles de la película de Disney inspirada en Colombia

Se dan a conocer más detalles de lo que será 'Encanto' , la nueva película animada de Disney y que está inspirada en Colombia, la cual llegará a las salas de cine el próximo 15 de noviembre.

El corazón de la nueva película de Disney será la familia. Explora las relaciones inspiradoras y a la vez complicadas dentro de las familias, especialmente aquellas en las que varias generaciones conviven en un mismo hogar.

“Nos pareció fantástico contar una historia que no tratara solo sobre un par de personajes, sino sobre una familia extendida grande”, dijo el director, Byron Howard, ganador del Oscar por Zootopia y Enredados. “Queríamos celebrar e intentar entender la dinámica compleja de las familias grandes. ¿Cuánto conocemos a nuestras familias? ¿Cuánto nos conocen ellas a nosotros?".

Cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un Encanto. La magia de este Encanto ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

Según Howard, cada uno de los hijos de la familia Madrigal recibe su don durante una ceremonia especial. “Cuando cumplen cinco años –explica–, aparece una puerta en su casa que se abre a un espacio encantado y revela exactamente cuál será su rol en esta familia y cómo servirán a su comunidad”.

Por ejemplo, Luisa, la hermana del medio de Mirabel, es fuerte y poderosa. Es la roca de la familia y tiene el don de la fuerza extrema, que usa para servir a su comunidad trasladando ganado, una construcción o reencauzando un río. Isabela, la hermana mayor de Mirabel, es la niña prodigio de la familia, la niña perfecta con el don de lograr que las plantas crezcan y los jardines florezcan con cada paso que da, literalmente. La elegancia y belleza de Isabela encanta a todos, excepto a Mirabel, que lucha por relacionarse con su personalidad aparentemente perfecta y su vida encantadora.

“Mirabel es todos nosotros”, dijo Bush. “Es el familiar común y corriente en un grupo de personas mágicas y extraordinarias. Muchos de nosotros podemos sentir que estamos rodeados de superestrellas en nuestra vida, podemos sentirnos intimidados, sufrir el síndrome del impostor. No importa quiénes seamos ni lo que hayamos logrado, siempre habrá alguien que hará más y lo hará mejor. Mirabel es ese personaje con el que todos podemos identificarnos”.

Durante 10 años, Mirabel ha aceptado con una sonrisa que, por algún motivo, no recibió el don de un poder mágico cuando cumplió cinco años. La codirectora y coautora Charise Castro Smith dijo: “Mirabel es ese tipo de personas que quiere caer bien a todos, que siente la necesidad de compensar el hecho de no haber recibido un don. Siempre intentó convencerse de que no le molesta la dinámica de su familia, pero en su interior sí le molesta. Realmente quiere un cambio. Su proceso es reconocer su valor intrínseco y encontrar su lugar en esta familia”.

Según el productor, Clark Spencer, la historia de Mirabel en realidad empezó hace tiempo, cuando sus abuelos, Alma y Pedro, se vieron forzados a huir de su hogar con nada más que sus trillizos recién nacidos. Después de la trágica pérdida de su esposo, Alma encendió una vela y elevó una oración en un momento de desesperación. “La vela respondió a sus rezos y le dio a Alma y a sus descendientes un refugio seguro en un mundo maravilloso llamado un Encanto”, explica Spencer. “Cada generación de la familia Madrigal comparte su don con toda la comunidad. Y nuestra historia no tiene solo personajes con poderes mágicos, la magia los rodea. La casa cobra vida y está disponible para ayudar y proteger a la familia. Es uno de los personajes de nuestra historia”.

La magia abunda en Encanto. “La palabra ‘encanto’ remite a un lugar mágico y muy espiritual, donde pueden ocurrir cosas mágicas y extraordinarias”, dice Castro Smith. “Es un lugar naturalmente maravilloso donde el paisaje esta imbuido de posibilidades mágicas".

Pero, según Howard, no se trata de la magia que todos conocemos. “Hay magia en el mundo, pero anclada en la realidad”, dice. “El realismo mágico, que inspira nuestra película, está vinculado a emociones reales, a eventos reales, es compasivo y complejo. No es solo la respuesta sencilla a los problemas. De hecho, es una reflexión acerca de tus experiencias de todos los días, así tu vida sea fácil o difícil”.

Aunque muchos de los personajes de tienen dones mágicos, los realizadores querían que estos dones estuvieran anclados en la realidad. “Nuestro objetivo era que estos personajes fueran igual de atractivos si hubiéramos contado la historia de esta familia sin ningún don, si no hubiera habido magia en el mundo. Queríamos extensiones de arquetipos familiares con los que pudiéramos identificarnos, así se tratara de la niña prodigio, la roca de la familia, la paria o la reina del dramatismo. Solo que les agregamos un poco de vida a través de medios mágicos”, finalizó Bush.

