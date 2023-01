El cortometraje colombiano ‘Hijo de Sodoma’ competirá por la Palma de Oro en Cannes

Foto: Colprensa

Se anunció la participación del documental 'Son of Sodom' de Theo Montoya en la Selección Oficial de Cortometrajes, el cual junto al stand virtual de Proimágenes Colombia en la versión digital del Marché du Film.

La edición 72 del Festival de Cannes se llevará a cabo en tres etapas. La primera acabó de concluir con el anuncio público de la Selección Oficial de 59 películas que se estrenarán cuando las salas de cine abran sus puertas.

La segunda, es el Mercado de Cine Virtual que se llevará a cabo del 22 al 26 de junio, con las experiencias como si estuviera en el Marché du Film del Festival y una tercera y última etapa que se dará a conocer próximamente sobre cómo celebrarán Cannes durante el otoño.

En la Selección Oficial, además de 'El olvido que seremos' dirigida por el español Fernando Trueba, entre los 11 cortometrajes de 12 países diferentes que componen la Competencia Oficial de Cortometrajes estará el documental Hijo de Sodoma dirigido por Theo Montoya, producido por Desvío Visual de Colombia y 996 Films de Argentina.

La película se centra en Camilo Najar, conocido como 'Hijo de Sodoma' en las redes sociales, quien fue elegido por el director, en agosto de 2017, para ser el protagonista de su primer largometraje. Ese casting profundizó en su vida, su sexualidad, el futuro y las drogas. Una semana después, a los 21 años, murió de una sobredosis de heroína.

Proimágenes Colombia participará en la edición digital del Marché du Film, un espacio diseñado para apoyar a la industria cinematográfica, conectando a productores, compradores y distribuidores de todo el mundo, brindando como lo es habitual la oportunidad de hacer negocios, reforzar la visibilidad internacional y tener el privilegio de descubrir las últimas innovaciones en la industria, allí se podrá visitar stands y pabellones virtuales, organizar reuniones con profesionales de todo el mundo por videollamadas, asistir a proyecciones en línea (películas, presentaciones de proyectos) en 15 cines virtuales con repeticiones organizadas en diferentes zonas horarias para poder ver y negociar, así como participar en conferencias y reuniones como si estuviera en el Marché du Film del Festival.

El pabellón virtual de Colombia aloja información la cinematografía nacional seleccionada para el Festival y será el punto de contacto con los colombianos acreditados para permitir encuentros en el espacio virtual y crear nuevos contactos internacionales.

Colombia cuenta con representantes acreditados de 52 empresas que incluyen a Rhayuela Films, Día Fragma, 64-a Films, Burning Blue, Medio de Contención Producciones, Schweizen Media Group S.A.S, Madlove, La Ventana Films, Mutokino, Galaxia 311, Industria Paraíso, Monociclo Cine, Pasolini En Medellín, Cinema Co, Valiente Gracia, Big Sur Películas, Tempestarii, Héroe Films, Jaguar Bite, Ojo De Pez, Canal Cultura, Imaginer Films, Perro de Monte Producciones, Teregüa, Foxtelecolombia & Estudios Teleméxico, Ocúltimo, Mario Grande, Desvio Visual, Ag Studios, Dynamo Producciones, Ruido, Pivote Cine, Desvio Visual, Blond Indian Films, Cinempresa, Héroe Films, Orion Films, Cineplex, Cabecitanegra Producciones, Global Eyes Production, Rhayuela Films, Cinemaran, Casatarántula, Bogotá International Film Festival (Biff), La Guapa Films, Rara Colectivo Audiovisual, Fidelio Films, Garabato Cine, Smith & Smith Ltda y Muris.

En este pabellón virtual también se encuentra información de las estrategias de promoción internacional de Proimágenes Colombia, Refresh – Catálogo de Cortos Colombianos, los estímulos de producciones internacionales, la guía de coproducción, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el Bogotá Audiovisual Market, entre otros, en un espacio que además permite agendar citas con sus voceros.

Finalmente, en los Screenings del mercado estarán Entre perro y lobo de Irene Gutiérrez con Bendita Film Sales como agente de ventas; Los días de la ballena de Catalina Arroyave con Outsider Pictures; Diavlo de David Bohórquez con 7&7 Producers' Sales; Lavaperros de Carlos Moreno con Latido Films; La fortaleza de Jorge Thielen Armand con Reel Suspects; Los conductos de Camilo Restrepo y Tantas almas de Nicolás Rincón Gille con Best Friend Forever; Salvador de César Heredia con Axxon Films; La bronca de Diego Vega con Bendita Film Sales; La noche de la bestia de Mauricio Leiva-Cock con M-Appeal y Vers la bataille de Aurélien Vernhes-Lermusiaux con Be for Filems.

