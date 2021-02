Conoce los nominados de la 78ª edición de los Golden Globe Awards

Los Golden Globe Awards® celebran su 78ª edición en una ceremonia que será transmitida por TNT y TNT Series el domingo 28 de febrero a partir de las 20:00 horas desde Beverly Hills, California. Media hora antes de la ceremonia podremos disfrutar del Pre-show TNT Punto de encuentro, ideado especialmente para los fans, en donde se brindarán los detalles de la ceremonia y los favoritos del cine y la televisión .

La 78ª edición de los Golden Globe Awards se llevará a cabo en el Beverly Hilton de la ciudad de Beverly Hills, California, y serán conducidos por las actrices Tina Fey y Amy Poehler.

Cada año, los Golden Globe Awards® marcan el inicio de los premios que se entregan en la industria del cine y la televisión , y tanto sus nominaciones como sus ganadores sirven como un barómetro de aquellas producciones que serán las favoritas de las distintas ceremonias de reconocimiento de la temporada. Los Golden Globe Awards® son organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y la premiación destaca 25 categorías (14 de cine y 11 de televisión), en donde se premian actores, actrices, directores y producciones , entre otras cosas.

Por otro lado, cabe recordar que, debido a la emergencia sanitaria global, el calendario de temporada de premios sufrió retrasos, pero ahora ya todo está listo para iniciar con la Temporada de Premios 2021 de la mano de los Golden Globe Awards ®, que son otorgados por medio de votaciones de una centena de periodistas especializados, quienes eligen por mayoría a sus dos categorías preferidas (14 en cine y 11 en televisión).

De igual manera se sabe que en la ceremonia se hará un reconocimiento especial a la trayectoria de la icónica actriz Jane Fonda con el Premio Cecil B. DeMille. Asimismo, Norman Lear recibirá el premio Carol Burnett .

Por el lado del cine, Mank fue la película que obtuvo la mayor cantidad de nominaciones (6) en la que destacan sus postulaciones por Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto (Amanda Seyfried), Mejor Actor (Gary Oldman) y Mejor Director (David Fincher). Los otros títulos que alcanzaron mayor número de menciones fueron The Trial of the Chicago 7 (5), The Father (4), Nomadland (4), Promising Young Woman (4).

Publicidad

Para la categoría Mejor Película, Mank competirá con The Father, Nomadland, Promising Young Woman y The Trial of the Chicago 7. Como Mejor Actriz en película de drama, la disputa estará entre Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom); Andra Day (The United States vs Billie Holiday); Vanessa Kirby (Pieces of a Woman); Frances McDormand (Nomadland) y Carey Mulligan (Promising Young Woman). Para Mejor Actor en película de drama, la batalla la disputarán Riz Ahmed (Sound of Metal) Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom) Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) Tahar Rahim (The Mauritanian).

Kevin Winter

Para el rubro de las series, las nominadas fueron: The Crown (Netflix), Lovecraft Country (HBO), The Mandalorian ( Disney+), Ozark (Netflix) y Ratched (Netflix). Respecto de Mejor actriz en serie de drama, la estatuilla estará entre Olivia Colman, Jodie Coman, Emma Corren, Laura Linney. En el mismo rubro, mejor actor en series, se disputará el premio entre: Jason Bateman, Josh O'Connor Bob Odenkirk, Al Pacino y Matthew Rhys.

Asimismo, la mayor cantidad de nominaciones del rubro series las obtuvieron The Crown (6), Schitt's Creek (5), Ozark (4), The Undoing (4), The Great (3) y Ratched (3).

A su vez, como mejor Director aparecen Emerald Fennell (Promising Young Woman), David Fincher (Mank) Regina King (One Night in Miami), Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7) y Chloé Zhao (Nomadland).

Publicidad

Los Golden Globe Awards®, en vivo desde Beverly Hills, California, el domingo 28 de febrero a las 20:00 horas en TNT doblado al español y en TNT Series en idioma original.

La lista completa de nominados se puede revisar en el siguiente link:

Nominados Golden Globes