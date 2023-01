¡Confirmado! Angelina Jolie seguirá con su papel de Mella durmiente en 'Maléfica 2'

Angelina Jolie confirmó que volverá, para seguir interpretando a la villana de La Bella Durmiente, durante su aparición en el "Telluride Film Festival" con su nueva película como directora de "First They Killed My Father", además, agrego que ya es hora de volver a su faceta de actriz.

“Ahora soy el sostén de la familia, por lo tanto, es el momento”, bromeó Jolie sobre volver actuar. “Hemos estado trabajando en el guion de Maléfica 2, va a ser una secuela realmente fuerte, concluyo.

Recordemos que la primera entrega se estrenó en 2014 y recaudó en taquilla más de 750 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 180 millones.