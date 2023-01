Autor del tema de 'Misión Imposible' recibirá Óscar honorífico

Autor del inolvidable tema de "Misión Imposible", el compositor argentino Lalo Schifrin recibirá un Óscar honorífico en noviembre por una larga carrera en cine y televisión, que incluye seis nominaciones al Premio de la Academia.

La trayectoria de este porteño de 86 años incluye más de 100 composiciones y bandas sonoras, informó la Academia del Cine de Estados Unidos este miércoles.

Schifrin estudió música clásica y jazz en Francia antes de comenzar a componer para cine en Buenos Aires a mediados de la década de 1950.

En Hollywood, sus créditos incluyen composiciones para "The Cincinnati Kid", con Steve McQueen; "Harry el sucio", con Clint Eastwood; "Operación dragón", con Bruce Lee, y más recientemente "Una pareja explosiva".

Pero fue el tema de "Misión Imposible", adoptado luego para las versiones en cine, el que lo hizo famoso.

"La leyenda del indomable", con Paul Newman, le valió su primera nominación al Óscar en 1968.

Fue igualmente nominado por "La piel del zorro" (1968), "El viaje de los malditos" (1975), "La competición" (1980) y "El golpe II" (1983).

La junta de gobernadores de la Academia del Cine de Estados Unidos decidió entregar también el Óscar honorario al publicista Marvin Levy y a la actriz Cicely Tyson, de 93 años, nominada por "Sounder" (1973) y conocida por otros papeles como "Historias cruzadas" (2011) y las series "How to Get Away With Murder" y "House of Cards".

En una reunión, se determinó igualmente entregar el premio Irving G. Thalberg Memorial a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, la productora de "Guerra de las Galaxias", y a Frank Marshall, productor de más de 100 obras, incluida la saga de "Indiana Jones" y "Parque Jurásico".

"Elegir a los homenajeados para estos premios cada año es el momento más feliz para todos en la Junta de Gobernadores. Y este año, la selección de cinco artistas icónicos se hizo por aclamación universal por parte de sus 54 enérgicos miembros", dijo el presidente de la Academia, John Bailey, citado en un comunicado.

Los reconocimientos serán entregados el 18 de noviembre en el Governors Awards, una ceremonia creada en 2009, separada de los Premios de la Academia, para dar más tiempo a los homenajeados al recibir sus premios y aliviar el apretado programa del show principal, pautado para el 24 de febrero de 2019.

