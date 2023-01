Carlos Vives, J Balvin, Maluma, Rubén Blades y Sebastián Yatra en concierto

Llega el Metro Concierto de Conciertos con una nómina de lujo. En una misma tarima por primera vez y en la ciudad de Cartagena a los exponentes más aclamados del género urbano del momento a nivel internacional: J Balvin y Maluma; y junto a ellos Carlos Vives, Rubén Blades, Sebastián Yatra y Poncho Zuleta.

El encargado de prender los motores de éste histórico concierto es nada más y nada menos que Carlos Vives, considerado uno de los mejores y más queridos exponentes de nuestra música, canciones como: 'Volví a nacer', 'Como le gusta a tu cuerpo', 'Bailar contigo', 'La foto de los dos', entre muchos más éxitos serán coreados por propios y visitantes de la Heróica.

Publicidad

Luego al escenario llega el fenómeno de la música urbana latina en el mundo: J Balvin, quien no deja de sorprender con las grandes cifras de su número 1 en tendencias de videos de YouTube, con más de 48 millones de reproducciones al mes en las distintas plataformas digitales y con un show en vivo que implica una puesta en escena con tecnología de vanguardia que ha logrado arrasar en taquilla con sold out días antes de cada concierto en todas las partes del mundo en donde se presenta.

Por su parte, Maluma uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo juvenil de la música latina a nivel global llegará a tarima con el sonido explosivo que lo caracteriza para poner a bailar a todos sus fans. Canciones como 'Mala Mía', 'Bella', 'Marinero', 'Clandestino', 'Felices los Cuatro', 'El Clavo', 'El Préstamo' entre muchas más serán interpretadas en este gran concierto.

Publicidad

Junto a ellos no podría faltar el artista revelación del pop, Sebastián Yatra quien en tan poco tiempo ha logrado robarse el corazón de todos sus seguidores con canciones como 'Traicionera', 'No hay nadie más', 'Ya no tiene novio', 'Por perro', 'Como mirarte' entre otras más que harán parte por supuesto de su repertorio.

Publicidad

Para cerrar con broche de oro este Metro Concierto de Conciertos Cartagena 2018 llegarán dos grandes artistas: representando el género de la salsa Rubén Blades más conocido como el intérprete de la llamada 'salsa intelectual', quien abrirá el baúl de los recuerdos para revivir esos clásicos como 'Amor y Control', 'Decisiones', 'Pedro Navaja', 'Caminando', 'Chica Plástica', entre otros.

Publicidad

Y por el vallenato clásico, Poncho Zuleta, todo un juglar viviente de la música vallenata que enriquecerá con su legado este desfile de estrellas musicales y pondrá a gozar al público con clásicos tan importantes como 'La celosa', 'La espinita', 'Se equivocó', 'Así fue mi querer', y éxitos más recientes como 'La campana', y 'Amor a siete mares', entre muchos más de su gran cosecha musical que abarca varias generaciones.

Todo este despliegue de música tendrá lugar en el Estadio Jaime Morón de Cartagena el sábado 29 de diciembre, con una producción y puesta en escena nunca antes vista, una mezcla de efectos especiales y una gran escenografía con contenidos digitales que ponen al espectador frente a las canciones más exitosas de estos íconos de la música a nivel mundial.

Publicidad

Compra tus entradas acá.

Publicidad

Mira también:

Llega 'Vives Tour Solo Para Niños' en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Publicidad

Así se prepara Maluma antes de un show.

J Balvin llega como invitado al remix de 'Mocca' de Lalo Ebratt y Trapical Minds.

.