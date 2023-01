Campus Party Colombia 2019: la fiesta de tecnología y emprendimiento digital que se tomará Bogotá

Luego de 77 ediciones realizadas en 14 países, Campus Party regresa a Colombia con el objetivo de generar un espacio de encuentro en el que los jóvenes puedan apreciar las tecnologías y la creatividad como motores de oportunidades de avance de la actual sociedad colombiana.

Campus Party 2019 cuenta con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), anfitrión del evento que demuestra su compromiso con la consolidación de escenarios de construcción digital para el país, además del Instituto Distrital de Turismo, el Instituto Distrital de las Artes, el Ministerio de Educación, ProBogotá e Innpulsa.

La ministra de las TIC, Sylvia Constaín, dijo que “uno de los mayores compromisos del Gobierno del presidente, Iván Duque, es aportar al desarrollo del ecosistema digital del país. Por eso vemos en Campus Party una excelente oportunidad de integrar iniciativas que ya venimos ejecutando y que ayudan a la construcción de una sociedad que incluye a los jóvenes en la búsqueda de soluciones a los retos de la Cuarta Revolución Industrial”.

El evento es mundialmente reconocido por la suma de grandes nombres que constituyen su agenda y la edición Colombia no es la excepción. Jon "maddog" Hall, Presidente del Consejo del Linux Proffesional Institute y uno de los hombres más reconocidos tras el avance y promoción del software libre en el mundo, abre la cartelera de grandes voces invitadas, a las que se suman otros nombres destacados como Camilo Mejia - VJ Bastard, Visualista e ingeniero de video Bogotano. Haldo Sponton, Director de Inteligencia Artificial, Felipe Buitrago Restrepo Economista y co-autor de los libros “La Economía Naranja” y “The No Collar Economy”. Mariana Lischner de Goldvarg Financial Services Industry Leader - IBM GBS SSA en IBM. Mauricio Hoyos Holguín - Tiburón de Shark Tank Colombia del Canal Sony. Diego Carvajal – Senior de Producto Digital para Latam - Discovery Communications. John Freddy Vega CEO y Cofundador Platzi. Andrés Vasquez CEO de Nequi y Alejandro Marin uno de los DJ de radio y periodista musical más importantes de Colombia. A estos se suma una agenda que sigue creciendo de la mano de firmas globales como Google, IBM, ACM SIGGRAPH entre otros.

De hecho, los espacios de la edición 2019 están diseñados para transmitir ideas, compartir metodologías y generar conexiones significativas entre proyectos y campuseros. Para este año, el evento sumará 1.700 campuseros más, así como 240 horas de contenido distribuidas en una agenda de cuatro días ininterrumpidos y concentrados en cinco áreas: Innovación; creatividad; emprendimiento, videojuegos, y programación.

El área de innovación la promoverá aplicada al desarrollo de soluciones desde un enfoque de desarrollo sostenible, que aborde los retos y oportunidades que abren la ciencia, la tecnología, y la innovación (CTeI).

El área de creatividad estará concentrada en explorar los puntos de encuentro entre las industrias culturales y creativas, y la industria digital, con altas dosis de arte digital y espacios para la creación.

El área de emprendimiento se enfocará en impulsar las habilidades de generación de iniciativas a partir del acompañamiento en la estructuración y aceleración de las mismas, a través de espacios de formación, diseño de productos mínimos viables y un gran componente de networking.

El área de videojuegos combinará las maratones con la comprensión del negocio y los pormenores del desarrollo de videojuegos, brindando un panorama amplio para quienes, además de jugar, quieran hacer carrera en este competido mundo.

Finalmente, el área de programación tendrá como premisa el código con enfoque de género, reuniendo a comunidades de mujeres desarrolladoras, quienes le apuestan a generar grandes cambios a través de la programación.

El Campus se tomará el Gran Pabellón de Corferias en Bogotá, espacio que estará distribuido así: “Arena”, tarima principal del Campus y espacios para las distintas áreas temáticas; “Villa”, zona de carpas y servicios de alojamiento y bienestar para los 1.700 campuseros registrados, y “Open Campus”, espacio abierto al público, con experiencias digitales y sesiones de charlas y talleres.

Más novedades

Con el interés de tender puentes efectivos entre el talento joven y los líderes tomadores de decisiones de los sectores más dinámicos del país, el Campus abrirá en esta edición dos espacios paralelos con charlas de alto nivel y una ruta que combina presentaciones y talleres para los invitados del sector público y el privado, junto a los campuseros.

El primer espacio será “GovTech Latam Forum”, punto de encuentro entre el sector público y privado, para compartir y debatir sobre las tendencias tecnológicas, contribuyendo a la identificación de soluciones basadas en el uso de las tecnologías frente a los retos que enfrentan los líderes regionales, y abrirá una ventana al futuro que permita generar más y mejores servicios a los ciudadanos y una mayor competitividad de la región.

El segundo será “FinTech Stage”, donde el sector financiero conocerá las tendencias, oportunidades y retos en regulación e implementación.

¡Campus Party Colombia 2019: una experiencia de cultura digital para todos!