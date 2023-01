Bomba Estéreo lanza 'Amar así', una celebración al amor sin barreras

Bomba Estéreo lanza el video oficial de su nuevo sencillo 'Amar así'. El video retrata una historia de amor entre soldados en una isla en Santa Marta, Colombia, video que contó con la producción de Ivan Wild.

"La canción 'Amar Así' reflexiona sobre una relación que se rememora a través de recuerdos especiales y un anhelo de esos momentos amorosos", dice Wild. "Traté de trabajar sobre esos dos elementos y busqué un escenario que me permitiera compartir una historia de emociones entre dos hombres y reflexiones de sus momentos íntimos juntos".

"Esta es una historia que no termina en un simple videoclip, sino en una historia que nos lleva a muchas preguntas sobre el antes y el después", continúa Wild. "Quería romper con la idea de un hombre con uniforme, un hombre en guerra, las ideas clásicas de grandes aventuras y penas en los grandes océanos. Quería mostrar sus momentos más íntimos. El poder de la nostalgia de un beso cálido, de un abrazo. Recuerdos de un amor que te pone bajo un hechizo … 'un amor así'".

"Creemos que este video tiene una historia muy importante y relevante para compartir en este momento", dice el fundador de Bomba, Simon Mejía acerca de este nuevo video. "La nueva presidencia colombiana es solo un ejemplo de lo perdidos que estamos políticamente en el mundo. El mundo está pasando por un momento loco. No solo en Colombia sino en todo el mundo, parece que las políticas conservadoras extremas se están imponiendo y es bastante aterrador ".

"Como artistas, nuestra única arma es seguir influyendo de la manera opuesta. Estamos tratando de recordar a todos que el mundo debe ser un lugar donde no haya prejuicios sobre la orientación sexual, la raza o la religión. Quizás así, podamos ser una sociedad mejor."

El lanzamiento del video 'Amar así' se produce después del mayor éxito comercial de Bomba Estéreo en su carrera: "To My Love (Tainy Remix)". El remix fue producido por el aclamado productor puertorriqueño Tainy y lanzado en el álbum digital 'Amanecer (Remixed)' en diciembre de 2016; sin embargo, no comenzó a ser popular hasta el invierno pasado (diciembre de 2017), ya que empezó a emerger de forma orgánica en México, ahora, la canción tiene más de 350 millones de reproducciones en plataformas digitales.

