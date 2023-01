Bad Religion y un regreso soñado a Colombia: "vamos a compartirles un poco de toda nuestra historia"

En plena noche de Halloween, dos de los actos más definitivos del punk rock mundial se subirán a una tarima en el norte de Bogotá para dar un concierto que miles de fans están esperando. Hablamos con uno de los protagonistas del show de este 31 de octubre: Brian Baker, leyenda del género, miembro de grupos tan memorables como Minor Threat y Dag Nasty, y desde hace 25 años, guitarrista de Bad Religion.

El músico de 54 años, nacido en Michigan, habló del más reciente disco de la banda, llamado Age of Unreason, de qué pueden esperar los fans colombianos de este concierto, y de la inoxidable pasión de su banda, surgida en 1979, para seguir vigente en la música. "No importa lo que esté de moda, o cómo nos vemos. Siempre buscamos seguir trasgrediendo con el mensaje que compartimos", resalta Baker desde Birmingham, Alabama, antes de tocar en una de las escalas de su gira por EE.UU., que antecede a una muy esperada visita a Suramérica, donde tocarán en Argentina, Chile y Brasil, antes de cerrar su recorrido en Colombia.

Publicidad

CARACOL TV: Bad Religion se ha presentado en numerosas ocasiones en Suramérica, y esta será su segunda vez en Colombia. ¿Cuál es tu experiencia de haber tocado en frente de fans tan apasionados como los suramericanos?

BRIAN BAKER: Es fantástico tocar en vivo. Pero debo decir que cuando fuimos a Bogotá por primera vez es increíble ver cómo la gente reacciona a la música de Bad Religion y cómo la conocen de bien. No sólo las canciones que suenan en la radio. La gente se emocionó de verdad. Queríamos volver lo más pronto posible. Me impresiona lo entrañable que es la gente allá y que entiendan lo que tratamos de decir.

¿Qué pueden esperar los fans colombianos de Bad Religion el próximo 31 de octubre cuando toquen junto a The Offspring?

Bad Religion siempre trata de tocar música de todas sus épocas. Iremos con muchas de las canciones favoritas de la gente, pero también seguiremos encontrando canciones viejas y raras de hace mucho tiempo que nos divierten. Son desafiantes de tocar, pero la pasaremos muy bien. Vamos a repasar algunas del Against the Grain (1990). Así que haremos una selección musical impecable que todos querrán oír.

Publicidad

Publicidad





En mayo de este año, ustedes lanzaron su decimoséptimo álbum de estudio, llamado Age of Unreason. ¿Cómo lo describirías?

Publicidad

Creo que toca muchos asuntos relacionados a las motivaciones de Bad Religion. Pero se enfoca en este momento de conflicto global que hace mucho tiempo no veíamos. Y Age of Unreason es una disertación de lo que está pasando. Acerca de un sentimiento global que dista mucho con la idea de que la gente se respete a sí misma y respete el mundo en el que vive. Hay un pensamiento impuesto que está envenenando a la gente. El disco hace un comentario general sobre todo eso.

Tu canción favorita de Age of Unreason, lo comentaste recientemente en un pequeño documental, es Candidate, donde haces un gran solo de guitarra. ¿Qué canciones de Bad Religion disfrutas más tocando en vivo?

Una de mis canciones favoritas es I want to conquer the world (1989), que es muy divertida de tocar, pero también tiene un poder especial, con un coro elocuente y es una canción única para la gente. Me gusta también American Jesus, porque toco la parte divertida, la inicial. Y nunca me canso de tocarla. Es muy emotiva y explica lo que es Bad Religion. También es una canción favorita para la gente y que la disfruten, más allá del mensaje, es muy importante.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es tu álbum favorito de Bad Religion? ¿Tienes uno?

Bueno, ahora mismo es Age of Unreason, claro [risas]. Pero el de siempre ha sido Recipe for hate (1993), que es particular porque corresponde a un momento anterior a mi llegada a la banda. Es un disco que me conecta un montón y lo escuchaba seguido desde antes de saber que yo iba a terminar tocando esas canciones con Bad Religion.

Publicidad

Después de una larguísima carrera musical y de tocar con bandas legendarias, ¿hay algo que todavía quieras lograr con Bad Religion o a nivel personal?

Quiero mantener la curiosidad. Y lo que he venido haciendo con Bad Religion es continuar con todo esto y haciendo música que sea importante para la gente, no sólo un "ruido de fondo". Al hacernos longevos, nos hemos mantenido creativos y eso es una labor difícil, pero espero seguir haciéndolo y que Brett (Gurewitz, también productor de la banda) siga marcando esa pauta, y que nuestro mensaje se mantenga.

¿Hay algo que quieras decirles a los fans colombianos que verán a Bad Religion en vivo el próximo 31 de octubre de Bogotá?

Absolutamente. Desde ya, darles las gracias a todos. Mis disculpas a quienes han querido volver a vernos desde que tocamos en 2016. La gente es increíble y estamos contentos de volver, esta vez con nuestros amigos de The Offspring. Vamos a compartirles un poco de toda nuestra historia. Y esperamos que les guste. Será un privilegio volver a tocar para ustedes.

Publicidad

Por: Álvaro Castellanos.

Publicidad





Publicidad

Mira también: