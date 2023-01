Así será la gira de Sebastián Yatra por Estados Unidos

El colombiano Sebastián Yatra inicia hoy su gira por tierras estadounidenses con un concierto que ofrecerá en el Hard Rock Live de Orlando, en el centro de Florida, y que es un paso en su carrera que califica de "surreal".

Yatra subirá al escenario junto a Manuel Turizo y dos días después lo hará en el James L. Knight de Miami, en el que será un concierto de especial relevancia dado que creció en esta ciudad del sur de Florida, según dijo a Efe.

A punto de cumplir 24 años, y desde los 12 "luchando por este sueño" de dedicarse a la música, se confiesa agradecido por el buen momento que atraviesa y el reconocimiento que la industria y público le tributa a su música, que oscila entre el pop latino, el "pop urbano" y hasta el reggaetón.

Su reciente nominación a los Latin Grammy, en la categoría mejor canción del año por el tema "Robarte un beso" que interpreta junto a su compatriota Carlos Vives, es "un honor enorme", según dijo, y que certifica las proyecciones de su trayectoria.

"Es uno de los artistas latinos más respetados y que decida cantar con uno dice mucho", señala el de Medellín sobre la colaboración que firmó con Vives y que ha impulsado su carrera.

El colombiano, creyente y que dice que antes de cada concierto se arrodilla a rezar, defiende que "ser sano no significa ser aburrido", y que se pueden "hacer cosas sensuales sin pasarse de la raya, ni insultar a nadie", en una velada alusión a las polémicas letras de algunas canciones de reguetón.

"No hay necesidad de traer algo negativo a la mesa", agrega.

Su primer álbum, "Mantra", englobó 16 temas e incluyó su primer éxito, "Traicionera", publicado en 2016 y que a la fecha suma más de 370 millones de visionados en YouTube.

Su música posterior, más inclinada a la balada, refleja una forma de encarar su profesión, más pulcra y que se constata con las colaboraciones que ha hecho con artistas como Alejandro Fernández, el dúo Mau y Ricky, y Reik.

No descarta dar el salto a cantar en inglés pero prefiere primero "llegarle a muchos corazones en esta cultura latina".

No obstante, se permite tentar el terreno de un posible "crossover" con su reciente sencillo "My only One", que canta junto a Isabela Moner y que es la versión en inglés de "No hay nadie más".

Yatra, además, es la voz de Migo, el protagonista de la película de animación "Pie pequeño", que en la versión original, "Small foot", se encarga Channing Tatum, un trabajo que significó su primera incursión en la interpretación y que calificó de "un reto gigante".

Con los sueños pendientes de cantar junto a Michael Buble, Luis Fonsi, Enrique Iglesias o Ed Sheeran, el colombiano prosigue su carrera siempre con el propósito de "dar amor, acercar a la gente a la paz".

Algo de ello podrá descubrirse en su gira por EEUU, que incluye paradas en las ciudades tejanas de McAllen, El Paso e Hidalgo, así como en San José y Los Ángeles (California), entre otras.

Por: EFE.

.