¡Así se baila joropo con el grupo Cimarrón y su nuevo álbum 'Orinoco'!

La agrupación de música llanera Cimarrón lanza su nuevo álbum, Orinoco, la primera producción de la banda hecha en Colombia después del éxito de sus dos discos grabados para el sello estadounidense Smithsonian Folkways, con los que obtuvieron la única nominación en la historia de los Grammy Anglo para la música tradicional colombiana en 2005 y el primer triunfo del joropo en los Independent Music Awards de Nueva York en 2012.

En este nuevo disco, Cimarrón explora las sonoridades indígenas y africanas del Orinoco que nunca antes se habían visibilizado en la música llanera, con un concepto de producción moderno que va desde lo acústico hasta lo electrónico. Incluso antes de su lanzamiento, este álbum fue aclamado por la reconocida revista musical norteamericana Pop Matters , en una crítica que elogió a la banda por “representar la colombianidad moderna y la ruralidad idealizada”.

El tema principal de Orinoco es Tonada de la Palomita , un canto de ordeño acompañado por un instrumento indígena de la región llanera, el cacho e’ venao de la etnia sikuani, con un toque de música electrónica. El video de esta canción fue filmado en la cima de los Cerros de Mavecure (Guainía) y dirigido por el cineasta francés Jeremiah, quien ha trabajado con bandas internacionales como The Do, Of Monsters and Men, Tinariwen y Ballaké Sissoko.

Orinoco incluye 13 temas, entre los que se cuenta la pieza instrumental Zumbajam, con la que Cimarrón consiguió dos nominaciones a los Independent Music Awards 2019 en las categorías Mejor Canción Instrumental y Mejor Canción Tradicional del Mundo. También presenta una fresca versión de Caballo Viejo, original del cantautor venezolano Simón Díaz, la cual fue destacada por la revista Billboard en febrero como el “regreso del Bamboleo de los Gipsy Kings a sus verdaderas raíces”.

La gira promocional de Orinoco llevará a Cimarrón por los más grandes escenarios del circuito folk e indie en Estados Unidos este verano, con fechas confirmadas en el famoso Newport Folk Festival, Lowell Folk Festival, American Folk Festival de Bangor, el Kennedy Center de Washington, Music Haven Concert Series de Nueva York y otros importantes espacios musicales de Massachusetts, Filadelfia, Pittsburg, Baltimore, Boston, Burlington, Nashua y otras. “Esta será la primera gira del joropo por más de 15 ciudades de Estados Unidos. Ninguna de las giras de Cimarrón en años anteriores había abarcado tantas ciudades”, expresó el director y arpista del grupo, Carlos “Cuco” Rojas.

Orinoco está disponible en plataformas digitales de streaming y descarga. En Bogotá, el álbum se podrá adquirir desde la próxima semana en la tienda Tango Discos y Libros.

