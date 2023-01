Artistas colombianos rinden homenaje a Juan Gabriel con sus canciones

De la mano de José Gaviria y su equipo a través de un proyecto Audio- Visual se rinde homenaje a Juan Gabriel.

Artistas como Manuel Medrano, Luis Enrique, Silvestre Dangond, Sebastián Yatra, Ximena Sariñana, Gaby Moreno, Fanny Lu, Alejandro González, GianMarco y Amaury Gutiérrez con una recomendación de 10 videos, 10 canciones y 10 artistas.

Publicidad

Con el nombre ‘A Juan Gabriel, Amor Eterno’, es un álbum con las canciones más conocidas del mexicano como 'Amor Eterno', 'Querida', 'Me Nace del Corazón', 'No tengo dinero', 'Se me olvidó otra vez', 'Pero qué necesidad', 'Costumbres', 'Te lo pido por favor' y 'Abrázame muy fuerte'.

Ciudad De México, Miami y Bogotá fueron las ciudades escogidas para grabar, pero además de grabar voces se registraron imágenes de cada tema, con el fin de que cada canción tuviera video propio.

El álbum podrás encontrarlo en Itunes, Deezer, Google Play, Vlaro Música, Spotify y Tigo Música. Además todos los ingresos producto de la venta al público serán para la Fundación Sura impulse, el desarrollo musical en jóvenes en condición de vulnerabilidad, en varias zonas del país.