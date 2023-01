Aerosmith se presentará en concierto por última vez en Colombia 

Esta será la última vez que los chicos malos de Boston visiten Colombia. La primera fue el 20 de mayo del 2010 ante más de 30 mil personas. El 03 de noviembre de 2011 regresaron a la capital colombiana y durante casi dos horas, demostraron en el escenario porque Aerosmith es una de las grandes bandas del mundo con el poder de la doble actuación Tyler y Perry.

Ahora, 5 años después, Aerosmith vuelve fiel a su espíritu con la gira "Rock N’ Roll Rumble Aerosmith Style 2016" que trae de regreso a Colombia a todos los miembros originales de la banda: Steven Tyler, Joe Perry, Joey Kramer, Tom Hamilton y Brad Whitford, alineación cuya esencia se ha mantenido durante 46 años.

Esta gira incluirá, sus más grandes éxitos de la carrera de Aerosmith, como son 'Love in a elevator', 'Janie’s got a gun', 'Don’t wanna miss a thing', 'Dude looks like a lady', 'Walk this way', 'Dream on', 'Sweet emotion' y muchos más, con aires frescos, e innovadores.

Aerosmith, sigue siendo parte viva de la historia del rock mundial; ha vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo y ha sido incluido en el Rock and Roll Salón de la Fama. Además han recibido ya innumerables premios, entre ellos cuatro Grammy, ocho American Music Awards, seis premios Billboard y 12 MTV Video Music Awards, entre muchos otros honores.

Las boletas estarán disponibles el Lunes 16 de mayo a través de Tu Boleta:

• Las primeras 1500 boletas en Localidad Platino tienen un costo $430.000 + servicio y las primeras 1500 boletas en Localidad General tienen un costo de $205.000 + servicio.

• El precio de las boletas restantes es de $480.000 + servicio en Localidad Platino + servicio y de $230.000 + servicio en Localidad General.

La historia de esta banda consagrada continúa inspirando generaciones para volar… Grandes músicos, grandes leyendas.

