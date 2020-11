Con foto en bikini, Jessica Cediel anuncia a sus fans que ya superó el COVID-19

View this post on Instagram

Foto: #tbt! Resultado: NEGATIVA para Covid ! De la mano de DIOS CON LA VICTORIA !! Otra batalla más ganada para mostrar la gloria de Dios! #godisgood ✨🙌🤍 Cuídense mi gente! Y GRACIAS POR TANTO AMOR! Y por todas sus oraciones! 🙏🏻😍 Gracias a todos los ángeles que Dios nos puso en el camino! 🥰 @otmaro.endocrino @williamaranaladosisdiaria @juanvelasquezmusic @nicolas.cd @poncepft @kokemontesmusic @lina.cantor @mavienterprises #Doctorajessica #vanessa