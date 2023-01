Cedric Gervais hará concierto para apoyar a quienes sufren enfermedades mentales

Cedric Gervais, productor ganador del Premio Grammy a mejor grabación y actor conocido por su éxito "Things Can Only Get Better", ha producido y grabado un nuevo "set" de hora y media titulado "Waking Up", cuyo objetivo es llevar luz y esperanza ante la angustia emocional y mental en un momento crítico cuando tanto los trabajadores de primera línea como los ciudadanos de todo el mundo luchan silenciosamente con emociones personales, sociales y económicas de la pandemia

En asociación con Participant Capital, NAMI (National Alliance on Mental Illness) y Armada Music, el artista transmitirá simultáneamente este concierto nunca antes visto en la torre histórica de 60 pisos PARAMOUNT Miami Worldcenter el 29 de mayo. La transmisión se presentará en los canales de Twitch, Facebook y YouTube de Armada Music.

Durante la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud emitió un informe sobre el impacto de la pandemia en la salud mental. Este organismo considera probable un aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas de salud mental por el sufrimiento inmenso de cientos de millones de personas.

TJ Sabo, Director Creativo en PARAMOUNT Miami Worldcenter junto a George Sánchez, reconocido promotor y manager de artistas hicieron realidad este evento, con el que se comprometen a llevar luz y esperanza en medio de esta situación a través de la música. "El objetivo del concierto es transmitir un mensaje urgente de que hay esperanza para aquellos que sufren de depresión y problemas de salud mental en este momento. Es también una oportunidad para recaudar dinero para que todos tengan acceso a esta atención esencial", dice TJ Sabo, y agrega:

“La sociedad enfrenta un desafío épico y debemos despertar a una realidad de estrés traumático emocional y psicológico duradero. Las personas temen contraer el virus, perder a un ser querido, perder su trabajo y no poder pagar sus facturas. El agotamiento está ardiendo”.

"El mensaje del concierto es asegurarse de que las personas entiendan que una reacción psicológica es normal y que existen centros de tratamiento de intervención como NAMI que ofrecen asistencia durante este tiempo y ayudan a educar a las personas sobre el impacto psicológico y las reacciones al trauma. Queremos asegurarnos de que las personas con problemas agudos como el agotamiento y el TEPT puedan encontrar la ayuda que necesitan ", dijo Cedric Gervais, quien además afirma:

"PARAMOUNT fue el socio perfecto para el lanzamiento de Waking Up y La torre será un faro de luz y esperanza".

