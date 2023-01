Ariadna Gutiérrez y Cedric Gervais revelaron detalles exclusivos de su relación

La ex Señorita Colombia y ex Virreina Universal de la Belleza, Ariadna Gutiérrez, sorprendió al mundo del espectáculo cuando hizo pú­blico en sus redes sociales el noviazgo que mantiene con el DJ francés de fama mundial Cedric Gervais, quien hace pocos días la acompañó en su participación durante el Circuito Arte Moda de Bogotá, evento en el que la modelo desfi­ló para los diseñadores Leal Daccarett.

La actriz dejó claro que está muy feliz, y respondió con un con­tundente "¡Sí!", cuando le preguntaron si se sentía enamorada. Agregó: "nos cono­cimos en Miami. Estoy feliz y tranquila, dichosa de que esté aquí conmigo". Por su parte, Cedric añadió: "estamos juntos desde hace un mes y medio. Nos conoci­mos a través de amigos en común, quie­nes nos presentaron en un restaurante. Después de eso ella fue a mi show y, al final, empezamos a hablar".

Se admiran mutuamente y, aunque llevan poco tiempo juntos, son muchas cosas las que comparten en común. "Me encanta su forma de ser y como es con­migo. Me gusta mucho que es alto, porque siempre he tenido novios más bajitos que yo (risas)". A Cedric, la sucreña le gustó desde el principio: "Cuando la vi, supe que sería mi mujer. Fue amor a primera vista", contó enfáticamente.

Desde que se conocieron, se les ha vis­to inseparables en Miami, y en las redes sociales cada uno comparte momentos únicos como pareja.

