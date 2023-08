Voy Por Ti, Juega Por Mí regresa este lunes 21 de agosto para ayudar a niñas, niños y adolescentes

Este lunes 21 de agosto a las 8:30 p.m. regresa por cuarto año consecutivo a Caracol Televisión el concurso Voy por ti, juega por mí, un programa que, en apoyo con UNICEF, promueve un mundo en donde todos los niños, niñas y adolescentes puedan crecer protegidos y saludables.

El programa tendrá como propósito recaudar fondos para apoyar algunas de las acciones que realiza UNICEF en diferentes zonas del país en temas como: educación, salud mental, habilidades para la vida y nutrición.

Mira también: Voy por ti, juega por mí recaudó más de 5.337 millones para la niñez y la adolescencia en Colombia

Este año, además de los juegos en los que concursantes ganarán diferentes premios, televidentes y donantes verán durante el programa crónicas que relatan los desafíos que enfrentan a diario los niños, niñas y adolescentes, para quienes UNICEF, junto a sus colaboradores, trabaja programas sociales. La idea es mostrar a la audiencia la importancia de recibir los aportes y demostrar que pueden contribuir al bienestar de personas que viven en territorios que presentan grandes brechas en la satisfacción de necesidades y garantías de derechos.

Este año Carolina Soto , Pilar Schmitt , Camilo Cifuentes y Santiago Cruz serán los amigos de la niñez que competirán en diferentes pruebas de destreza, para representar a los donantes seleccionados en cada uno de los juegos. En la conducción del programa estará Carlos Calero.

Publicidad

Los televidentes podrán ingresar desde ya a www.ayudaunicef.com o llamar a la línea gratuita 018000 417555 para realizar la donación (mensual o única) a favor de la niñez y adolescencia en Colombia; esta donación los habilitará a participar en la actividad el día del concurso.



¿Cómo funcionan las donaciones?

El Televidente/Donante que realice una donación de única vez, tendrá acceso a participar en cada uno de los 6 juegos que se realizarán en el concurso. Las oportunidades de participar variarán de acuerdo con el valor de donación, es decir: por cada $30.000 se tendrá acceso a una (1) oportunidad de participar en cada uno de los juegos. Las donaciones solo podrán hacerse en múltiplos de $30.000.

El Televidente/Donante que realice una donación mensual, tendrá acceso a participar en cada uno de los juegos y además podrá participar en el juego final donde se entregará un carro 0 kilómetros (Renault Sandero 1.6L año 2023). Las oportunidades de participar van a variar de acuerdo con el valor de donación, es decir: con una donación mensual por un valor de $30.000 se tendrá acceso a cuatro (4) oportunidades de participar en cada uno de los juegos y además habrá cuatro (4) oportunidades para participar en el juego final por el carro 0 km.

No te pierdas: Paso a paso: conoce cómo participar en ‘Voy por ti, juega por mí’

Luego de realizar la donación, las personas recibirán un Código de Acceso mediante un MSM o mail enviado al correo electrónico registrado por el Televidente/Donante en el formulario de la página de donación de UNICEF o por la línea gratuita 018000 417555.

Publicidad

¿Cómo se desarrollará el programa y los juegos?

Durante el programa, Carlos Calero explicará en qué consiste el juego e invitará a los donantes a unirse al amigo de la niñez que creen que ganará, votando en la página de Caracol TV: https://unicef.caracoltv.com/ El donante que desee participar tendrá que ingresar con su número de cédula y el código enviado por Unicef en el momento de la donación.

El 21 de agosto en el juego y antes de cada prueba, los donantes tendrán 2 minutos para elegir en esta página a cuál de los amigos de la niñez quiere apoyar. Si el amigo de la niñez que apoyó gana la prueba y el donante es el elegido, se le llamará para hacer una pregunta relacionada con lo acontecido durante el programa. Si el donante contesta de forma acertada, ganará alguno de los premios.

Entre más done cada persona, más oportunidades tendrá de ganar, ayudar y divertirse. Este compromiso de los donantes mes a mes permite asegurar la sostenibilidad de los proyectos y acciones que se desarrollan en las comunidades con las que trabaja UNICEF Colombia.

"Esta estrategia de recaudación de fondos que desarrollamos con UNICEF nos permite construir país, sabemos que a través del entretenimiento y en este caso puntual a través del programa concurso Voy por ti, Juega por mí, unimos a la familia, pero también enseñamos a la sociedad sobre cómo ayudar a los demás, somos el reflejo de un mañana más sostenible", aseguró José María Reyes, Gerente de Responsabilidad Corporativa de Caracol Televisión.

Publicidad

"Estamos muy comprometidos en la realización de este concurso junto a Caracol Televisión. Esta es una plataforma importante que nos permite llegar a los colombianos para contarles sobre los retos que enfrenta a diario la niñez y la forma en que pueden contribuir para promover sus derechos. Invitamos a las personas a sumarse a esta causa con sus donaciones mensuales que apoyan a UNICEF para continuar brindando soluciones sostenibles que generan transformaciones reales en la vida de niños y niñas", expresó aseguró Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia.