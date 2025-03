Premios India Catalina: Ya puedes votar por las producciones que quieres nominar

Las estrellas de Caracol Televisión pueden brillar con tu voto en la edición número 41 de los Premios India Catalina, que reconocen la excelencia y diversidad de la producción audiovisual nacional e iberoamericana.

Acá hay estrellas que nacen para triunfar, que brillan por sí solas, que sorprenden con su belleza, otras que no dejan de crecer, estrellas que iluminan con su talento y que cuentan grandes historias. ​

Cómo votar en los Premios India Catalina

El público podrá votar por las producciones que quiere prenominar a partir de hoy y hasta el 18 de marzo ingresando a: http://www.premiosindiacatalina.com Posteriormente, se iniciará la fase de votación para elegir a los ganadores entre el 19 de marzo y el 3 de abril. ​

En esta primera etapa Pedro, el escamoso, más escamoso que nunca, compite en 7 categorías: Mejor Serie de Ficción; Mejor dirección de ficción con Juan Carlos Vásquez, Andrés Marroquín, Juan Carlos Villamizar; Miguel Varoni como Mejor Actor Protagónico y Actor Favorito del Público; Sandra Reyes como Mejor Actriz de Reparto; Carlos Torres como Mejor Actor de Reparto; y en Producción de Ficción Favorita del Público. ​

Por su parte, Klass 95 está nominada en 5 categorías: Juana Uribe, Sebastián Sánchez, Laura Rojas y Ricardo Aponte por Mejor Libreto de Ficción; Nicole Santamaría, como Mejor Actriz Protagónica y Actriz Favorita del Público; César Escola y Jairo Vargas por Mejor Musicalización de Ficción; y Octavio Rojas por Mejor Diseño Sonoro de Ficción.​

Además, Devuélveme la vida compite como Mejor Telenovela; Mejor Talento Juvenil con Sergio Herrera, y Mejor Director de Arte de Ficción con Gabriela Monroy.​

Entre tanto, Noticias Caracol está nominado en las siguientes categorías como: Mejor Noticiero Nacional con Noticias Caracol edición central, Mejor Presentador de Noticias por María Lucía Fernández, Noticiero Favorito del Público; y Mejor Presentador de Deportes con Marina Granziera​

En entretenimiento, Desafío XX está nominado como Mejor Programa de Reality o Concurso y Producción de Variedades Favorita del Público. Además, Andrea Serna está en las categorías de Mejor Presentadora de Variedades y Presentadora Favorita del Público; Jorge Bacca por Mejor Edición de No Ficción; y José Luis García por Mejor Dirección de Arte de No Ficción. Y La voz kids está como: Mejor Producción Infantil y Mejor Diseño Sonoro de No ficción con Juan Pablo Cañizares.​

Otras categorías en las que Caracol Televisión está nominado para ser posible ganador son: Mejor Producción Periodística por Los Informantes; Mejor Producción de Variedades con Día a Día; Mejor Producción de Comedia con Sábados Felices; Mejor Talento Infantil con Carranga Kids (La voz kids); Los niños perdidos por Mejor Documental y Mejor Musicalización de No Ficción con Patrick Jonsson; Mejor Contenido Audiovisual de Marca con Colombia Te Veo Bien Nevados y Mejor Director de Fotografía de No Ficción con Franklin Dow y Mauricio Vidal.​

Entre tanto, La primera vez, serie producida por Caracol Televisión para Netflix está en 5 categorías para que el público pueda votar por ellas en: Mejor Serie de Ficción; Mejor Dirección de Ficción con Mateo Stivelberg y María Gamboa; Mejor Libreto de Ficción por Dago García; Mejor Actor Protagónico por Emmanuel Restrepo; y Mejor Actriz Protagónica con Francisca Estévez. ​

Vota en http://www.premiosindiacatalina.com y elige las categorías preferidas que quieres nominar para ser posibles ganadores en esta nueva edición de los Premios India Catalina. ​

¡Las estrellas de Caracol Televisión estarán más cerca de brillar con tu voto! ​