Más de 70 mil personas disfrutaron la cuarta edición del Gran Festival La Kalle

View this post on Instagram

El @gran @yeison_jimenez trajo 'el desmadre' al #GranFestivalLaKalle 🔝 Este maravilloso artista nos puso a cantar a todo pulmón sus mayores éxitos. ¿Te gustó su presentación? 😎 Recuerda que puedes ingresar a https://granfestival.lakalle.bluradio.com/app Sin CÓDIGO para disfrutar de este gran espectáculo 😃🍿 (Link en la BIO)