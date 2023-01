Llega a las tardes de Caracol Televisión Hercai ¿El amor superará la venganza?

Llega a las tardes de Caracol Televisión la serie turca Hercai, una poderosa historia de amor imposible entre Reyyan y Miran llena de romance, giros inesperados y tradiciones culturales que esconde un gran secreto y está marcada por la venganza.

Hercai está basada en una novela escrita por Sümeyye Koç, dirigida por Cem Karci y Benal Tahiri, protagonizada por los actores turcos Akin Akinözü y Ebru Sahin.

Reyyan es la nieta del líder de la familia Sadoglu, una de las familias más fuertes de Midyat. Pese a que su padre Hazar y su tío Cigan son figuras importantes de este linaje, el verdadero líder del clan es su abuelo Nasuh, un hombre de temperamento fuerte, que toma las decisiones de todos los miembros de su familia, que no acostumbra a que nadie le lleve la contraria, y quien siempre ha maltratado a Reyyan, mostrando favoritismo por su prima Yaren. La razón de este desprecio es que Reyyan no es su nieta biológica por lo tanto no comparte ningún vínculo de sangre con él.

La dinámica familiar se vuelve más complicada cuando Miran, el prometido de Yaren, y quien también proviene de una familia poderosa, conoce a Reyyan en un accidente donde ella va a caballo y él en su auto; inmediatamente surge una química entre ambos hasta el punto de enamorarse y casarse. Esta noticia hace que su prima Yaren quiera vengarse, ya que Reyyan le quita a su amado.

Luego del matrimonio, Miran y Reyyan se van a su mansión para comenzar su nueva vida, sin embargo, Miran descubre un oscuro secreto: el padre de Reyyan es el responsable de la muerte de sus padres, un hecho por el que ha jurado tomar venganza desde que era niño. Con el tiempo, los secretos serán revelados mientras Reyyan y Miran intentan seguir con su amor a pesar de los obstáculos. Ellos descubrirán que su amor es más fuerte que la rivalidad y el odio.

Esta historia de corte dramático también cuenta con las actuaciones de Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serhat Tutumluer, Ilay Erkök, Ahmet Tansu Tasanlar, Gülcin Santırcıoğlu, Oya Unustasi y Gülçin Hatihan, entre otros.

No se pierda a partir de este lunes 24 de mayo, de lunes a viernes a las 4:30 p.m por Caracol Televisión Hercai y descubra si el amor podrá superar el deseo de venganza.

PERSONAJES PRINCIPALES

AKIN AKINÖZÜ ES MIRAN ASLANBEY

Tenía seis años cuando quedó huérfano. Sus padres murieron el mismo día, y fue criado por su abuela Azize y por su tía Nergis. Recuerda mucho la voz de su madre, su risa y el calor de su mano cuando lo acariciaba. A Miran le robaron la alegría, el amor y la felicidad, desde este suceso nunca más volvió a reír. Siempre se ha vestido de color negro y gris, jamás ha usado ropa de color. A los 20 años tuvo que dirigir el negocio de la familia. Compró un hotel en las tierras de su padre, en su natal Mardin, después fue comprando varios hoteles, pero nadie sabía que eran suyos, pues le encargó a su mejor amigo, Firat que se hiciera cargo de ellos. Su mayor deseo en la vida es vengar la muerte de sus padres y espera el día que en que Hazar Sadoglu sufra. Hoy ya con treinta años se siente joven, poderoso y lo suficientemente fuerte como para romper la mano de quien llegue a lastimarlo. Miran es un hombre herido que creció con una mala historia, y a quien nadie nunca le enseñó la noción de bondad. Hoy vive entre el amor y la venganza.

AKIN AKINÖZÜ ES MIRAN ASLANBEY Prensa

EBRU SAHIN ES REYYAN SADOGLU

Reyyan es una mujer romántica que desde niña ama la primavera y sus flores, en especial las margaritas. Recuerda con mucha nostalgia cuando siendo niña, su padre le llevó un canario a su casa; cantaba muy bien, tenía alas, pero nunca pudo volar, eso le daba mucha tristeza hasta que un día lo dejó salir diciéndole: "Vuela lejos, sé libre". El canario voló un poco, pero luego resultó que no sabía volar (Nació en una jaula después de todo) Luego cayó al suelo y un gato lo atrapó. Ese día su abuelo Nasuh le dijo enojado: "¿Viste lo que sucede cuando tratas de escapar de la jaula?" Y ella entendió el mensaje. Tiene una prima que se llama Yaren, ambas no pueden ir a ninguna parte sin permiso, pero a veces logra salir para sentirse libre. Sube la colina al amanecer y contempla la vista de Mardin. Ese es el único crimen que ha cometido. Sin embargo, fue castigada por la vida. Se enamora perdidamente de Miran, pero este amor se verá afectado por un gran secreto que existe entre sus familias.

EBRU SAHIN ES REYYAN SADOGLU Prensa

AYDA AKSEL ES AZIZE ASLANBEY

Azize vive en medio de una comunidad llena de hombres. Habla fuerte, conclaridad y todos quieren cumplir sus mandatos. Azize Aslanbey es la matriarca de la familia y a la vez la más cruel debido a que la vida le quitó todo. Cuando su hijo fue asesinado y la novia de él fue secuestrada, ella juró que se vengaría. Sólo se llevó su bufanda negra y esperó pacientemente hasta ahora. Hoy su nieto Miran puede vengarse, no con sangre sino con honor. Ha regresado a sus tierras con la cabeza bien en alto. Ella a pesar de su crueldad no siempre fue así ,era servicial y comprometida con su gente. Han pasado veintisiete años desde que dejó Mardin, y aunque pocos recuerdan su nombre ,los más pobres de la calle no la han olvidado.

AYDA AKSEL ES AZIZE ASLANBEY Prensa

GÜLCIN SANTIRCIOGLU ES SULTAN ASLANBEY

Sultan es una mujer que voluntariamente se convirtió en novia de la familia Aslanbey, dejando su ciudad natal Kars hace veintiséis años. Al casarse con Vahit consiguió la vida que siempre soñó. Con este matrimonio se sintió afortunada y poderosa. Pero ¿cómo consiguió que una mujer tan poderosa como Azize la aceptara? Sultan se mostró ambiciosa, y Azize creyó que eso necesitaba su hijo. Cuando su hija vino y dijo que amaba a Miran, no prestó atención a la felicidad de la joven, sino que vio cómo aprovechar esa unión para fortalecer su poder. Sultan esconde su origen, y su vida entera se orienta a fortalecer su poder para nunca volver a ese lugar. Sin embargo, en la familia Aslanbey no hay jerarquía ni diferencias sociales. Solo Sultán se considera superior al resto y actúa como tal. Por todo esto, el matrimonio de su hija Gonul con el joven Miran es tan importante para Sultán, porque si se acaba, también se acabaría todo su poder.

GÜLCIN SANTIRCIOGLU ES SULTAN ASLANBEY Prensa

OYA UNUSTASI ES GÖNÜL ASLANBEY

Gönül está cegada de amor. Es una joven bella, sin embargo, no puede escuchar los consejos de quienes quieren el bien para ella. Ella ama desde siempre a Miran y ha estado esperando recibir ese amor de vuelta, pero no llega. No le importa cómo conseguir sus sueños, pero los perseguirá a toda costa, sobre todo, ahora, cuando aparece en su vida Reyyan, quien vino a oscurecer aún más su vida. No le importa que digan que está loca o que es una villana, ella tiene claro su propósito: Miran, a quien protegerá con todas sus fuerzas, a pesar de que él ame a otra.

OYA UNUSTASI ES GÖNÜL ASLANBEY Prensa

MACIT SONKAN ES NASUH SADOGLU

Nasuh es el líder más antiguo e insustituible que representa la autoridad en la familia Sadoglu. Todos respetan su edad y sus opiniones, lo que él diga se acepta como una orden, nadie cuestiona sus acciones ni se opone a sus decisiones. Gracias a él, la familia ha ganado respeto y poder. Toma todas las decisiones en nombre de ellos, que incluyen quién se casa con quién, quién es culpable y cómo debe ser castigado. Siempre ha sido así, sin embargo, esta regla se rompió una vez; por su querido hijo, Hazar. Una historia de amor que sucedió hace treinta y cinco años. Mientras Hazar se moría por estar con Dilşah, Nasuh tomó una decisión en su nombre, y lo envió a hacer su servicio militar para evitar la boda. Cuando regresó, Hazar quedó devastado al ver que su amor se había casado con otro hombre. Hazar ni siquiera sabía que ese matrimonio había sido arreglado con la ayuda de su padre.

MACIT SONKAN ES NASUH SADOGLU Prensa

GÜLCIN HATIHAN ES HANDAN SADOGLU

Ella es la esposa de Cihan y la madre de Azat y Yaren. Handan viene de una familia sofisticada, y sabe bien lo que significa libertad y cautiverio. Ella nunca deja que nadie la oprima, y ni siquiera duda en objetar a su esposo. Siempre ha amado a Cihan, y de hecho se casó con él a pesar de la oposición de su familia. Handan es una mujer ambiciosa que dio a luz al primer nieto de la familia Sadoglu, y que es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos, incluso mentir. No le importa la injusticia si sus hijos están en el medio. Ahora ellos sufren por culpa de Reyyan. Su hijo mayor Azat siempre ha estado enamorado de ella, y a pesar de que Handan quiere la felicidad de su hijo, no puede ayudarlo a cumplir su sueño.

GÜLCIN HATIHAN ES HANDAN SADOGLU Prensa

SERHAT TUTUMLUER ES HAZAR SADOGLU

¿Cómo un hombre bueno podrá convertirse en un hombre despiadado? ¿Podrá ser capaz de ordenar la muerte de la joven a la que crió como su propia hija por haber manchado el honor de la familia? Sí, la mala suerte y el destino lo han puesto en este lugar. Su novia se casó con otro hombre cuando él estaba en el servicio militar. Amaba mucho a Dilsah, se prometieron el uno al otro que tendrían un hijo y una hija y que vivirían y morirían juntos, pero eso no sucedió, porque a su padre Nasuh no le gustaba la idea. A pesar de la oposición, Dilsah y Hazar se volvieran a encontrar, e incluso ella estaría dispuesta a matar para ser libre.+

SERHAT TUTUMLUER ES HAZAR SADOGLU Prensa

AHMET TANSU TASANLAR ES AZAT SADOGLU

Es hijo de Cihan y Handan, siempre ha hecho lo que le han ordenado y nunca se ha opuesto a su familia y a sus tradiciones. Nasuh lo ama como su primer nieto y siempre lo ha protegido. Azat no es un perdedor como su padre, ni duro como su abuelo, tiene conciencia y es comprensivo. Siempre ha sido el protector de Reyyan en la mansión a pesar de que sabe que ella no es su prima, transformándose en su gran amor, creyendo que podría estar con ella para siempre. Un extraño llamado Miran entró a su vida y todo cambió, ahora está dedicado a saber sobre ese hombre. Lo seguirá como su sombra y sabrá todo lo relacionado con él. Aparecerá de la nada en su vida y cada vez que se encuentren, será un campo de batalla; cada día su ira y venganza aumentarán.

AHMET TANSU TASANLAR ES AZAT SADOGLU Prensa

ILAY ERKÖK ES YAREN SADOGLU

Yaren Sadoglu es una mujer que llama la atención por su belleza natural, sin embargo, ese rostro sonriente podría ser sólo una máscara. Yaren tiene un corazón celoso y aunque recibe todo el amor de su familia y sobre todo el de su abuelo, siempre quiere lo que no tiene. Siente celos de Reyyan, con quien compite desde que eran niñas. Reyyan no se da cuenta de eso, pero Yaren la envidia en secreto porque no se siente tan bonita. Su abuelo Nasuh siempre la malcrió, lo que la llevó a ser más egoísta y culpa a Reyyan siempre que se mete en problemas. Sin embargo, la vida le cobrará esta competencia de la peor forma: Reyyan tendrá, incluso sin quererlo, lo que Yaren más quiere.

ILAY ERKÖK ES YAREN SADOGLU Prensa