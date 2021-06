"La cocina es para todos": Juan Diego Vanegas llega para endulzar aún más la familia de Día a Día

Juan Diego Vanegas es un hombre que se ha caracterizado por apostarle a la gastronomía sin pretensiones, es decir, que trabaja diariamente para llevarle a sus seguidores recetas que demuestran, de manera concisa, que preparar alimentos para los seres queridos también es una forma de entregar cariño.

El chef llega a la familia de Día a Día como la cereza que le hacía falta al pastel, ya que estará acompañando a los invitados especiales y los conductores en un viaje por la comida colombiana que llenará de aromas no solo el set de grabación, sino también la casa de todos los televidentes que se animen a utilizar el ingrediente secreto para lograr un comida exquisita: el amor.

A pesar de que durante un tiempo tuvo la oportunidad de desempeñarse en el mundo del entretenimiento como actor, siempre tuvo presente que enseñar gastronomía era lo suyo, por eso, cuando decidió ingresar a la universidad cambió de planes a último momento e hizo todo lo que estuvo en sus manos para vivir un sueño, que años más tarde se convertiría en todo su proyecto de vida.

Como todas las personas, Vanegas sigue aprendiendo de sus familiares, amigos y colegas algunos de los tips más útiles para mejorar en su profesión, puesto que considera que la gente que lo rodea es la principal ayuda que tiene para continuar creciendo y posicionándose dentro de lo mejores.

"Uno como cocinero siempre tiene que buscar la forma de no solo probarlo tú, también las personas que están a tu alrededor, tus clientes, las personas de tu equipo de trabajo, todos tienen que probar lo que estas preparando y que, con toda la honestidad, te den una retroalimentación, porque muchas veces si te quedas con lo que que piensas o con la idea que tienes de tu comida pues no vas a tener más conocimiento, no vas a crecer", comentó en diálogo con Caracol Televisión.

Para conocer estos y más detalles no te pierdas la entrevista completa.

Por: Marianella Chavarro Castro