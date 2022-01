Ella es la feliz ganadora de Día a Día que participó en las votaciones de Yo Me Llamo

Emoción, sorpresas y talento fueron algunas de las experiencias que se vivieron durante la más reciente noche de premiación de Yo Me Llamo. En esta oportunidad se presentaron los imitadores de Leonardo Favio, Andy Montañez, Carlos Gardel y Bruno Mars para competir por la suma de 30 millones de pesos.

El ganador fue escogido gracias a las votaciones de los televidentes. De esta forma, ganó Yo Me Llamo Leonardo Favio con un 33.75% de votos contra un 26.32% del imitador de Carlos Gardel, un 25.18% del concursante que representa a Bruno Mars y un 24. 75% que corresponde al apoyo que recibió Andy Montañez, de la producción.

Esta es la tercera vez que Favio se lleva consigo el premio, por lo que aprovechó su visita al programa matutino Día a Día para agradecerle a toda Colombia el apoyo incondicional que ha recibido en los últimos meses.

"Yo realmente lo que hago en la vida, para mí, es no esperar nada y dejar que la vida me sorprenda y en ese momento yo no esperaba nada", puntualizó en medio de la transmisión.

Sin embargo, la mañana la protagonizó Bibiana Cárdenas, una televidente que residen en Bogotá y que, luego de participar en las votaciones y acertar al depositar su confianza Favio, tuvo la oportunidad de responder una pregunta para llevarse 10 millones de pesos.

El encargado de hablar con ella fue el presentador Iván Lalinde, quien la cuestionó sobre el nombre del jurado que tiene nacionalidad argentina. Después de meditarlo durante varios segundos, la mujer aseguró que se trataba del Maestro Escola, por lo que el resto de conductores felicitaron a la nueva dueña del obsequio.

