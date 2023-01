Luz del Sol Otero

Nació en Bogotá, la única vez que fue a Sahagún casi se muere del calor y prometió no volver nunca por allá. Es el dolor de cabeza de la familia, contestataria e incitadora, no piensa perder 8 años de su vida en la universidad, para luego trabajar por unas monedas como su hermano. Aún perdida en la vida, cursa noveno grado por tercera vez.

Aunque es guapa, siempre va tan desaliñada, que nadie se percata de sus encantos, ni siquiera ella. Detesta que su mamá trate de cambiarle su manera de ser y de vestir. No tiene pelos en la lengua y suelta las verdades como dardos. Su jerga juvenil, que describe a los vecinos como severas lacras, crispa la lingüística de Efraín.

Esa falta de filtro le hace ver desdeñosa y altanera. Odia a Richard Murcia, lo considera un fanfarrón, que alardea de lo que no tiene. Cuando se entera que está enamorado de ella, se le burla en la cara. Piensa que él es un “looser”, que no merece sus encantos. Sin embargo, al descubrirle una faceta inesperada, podría ceder momentáneamente a la tentación, pero solo para rechazarlo después con mayor vehemencia. Denigra de lo costeño, no obstante, cuando se muere su abuela extraña intensamente las butifarras, los fritos y las carimañolas que ella preparaba. Junto a su abuelo, recuperando las recetas de Adela, descubre que su vocación es la cocina.