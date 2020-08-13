Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Jaime Garzón

Jaime Garzón

Abogado, pedagogo, ​ humorista, activista, actor, locutor, periodista y mediador de paz colombiano.

  • Captura de pantalla 2025-07-27 173036.png
    Expediente final

    Jaime Garzón y Diana Turbay: periodistas que perdieron la vida por informar a la comunidad

    Las historias de Silvia Duzán, Guillermo Cano, Ernesto Acero, Julio Daniel Chaparro, Guzmán Quintero y muchos más son relatadas por sus seres queridos, quienes aún se preguntan por las consecuencias para quienes les arrebataron sus vidas.

  • Thumbnail
    The Suso's Show

    Luis Carlos Reyes se pone en modo 'Mr. Taxes' y da respuesta a preguntas en redes

    Fusionando su particular humor con el de Suso, Luis Carlos Reyes da ingeniosas respuestas al tipo de cuestionamientos que le hacen sus seguidores en redes sociales.

  • Thumbnail
    The Suso's Show

    Esposa de Luis Carlos Reyes: El funcionario dice la importancia de su pareja en su vida

    Luis Carlos Reyes revela que su esposa es fundamental en cada una de las decisiones que toma y exalta que es ella quien lo desestresa ante la presión de sus funciones.

  • Thumbnail
    The Suso's Show

    Luis Carlos Reyes explica que su inmersión en redes fue inspirada en Jaime Garzón

    Convencido de que es un funcionario que trabaja para los colombianos, Luis Carlos Reyes afirmó que Jaime Garzón lo inspiró para encontrar lo que buscaba con las redes sociales.

  • Jaime Garzón
    Jaime Garzón
    COLPRENSA
    Actualidad

    Día del humorista: los personajes más recordados de Jaime Garzón que marcaron el humor en Colombia

    Heriberto De la Calle y Godofredo Cínico Caspa, son algunos de los personajes que aquí recordamos para conmemorar el Día del humorista y los 22 años del asesinato de Garzón.

  • Jaime Garzón
    21 años sin Jaime Garzón
    Archivo
    Actualidad

    Jaime Garzón: las anécdotas con las que lo recuerdan sus hermanos Alfredo y Marisol

    Se cumplen 21 años del asesinato de Jaime Garzón, el icónico periodista y humorista político.